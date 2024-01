Muchacha que fue revolcada por un toro en Santa Cruz: “La verdad Dios libre le pase esto a alguien”

A Yeilyn Cortés un toro la levantó el domingo anterior. Archivo.

Yeilyn Cortés, la herediana que fue levantada por un toro de más de 500 kilos en el redondel de las fiestas de Santa Cruz, dijo que volvió a nacer, luego de lo que le ocurrió el domingo anterior.

El lunes grabó un video en la cuenta de Facebook de la Ganadería Rancho Copal. La joven contó que estudia agronomía y confesó que cuando tuvo al toro al frente no supo cómo reaccionar.

“Fueron chispas del oficio, quiero agradecer a todo el mundo los mensajitos que me han enviado, devolverles las bendiciones, y todo lo bonito que me han dado.

“Siempre le he dicho a mami que quería nacer en Santa Cruz, por qué no me vino a parir aquí. Creo que ayer (domingo) volví a nacer, entonces, uno no nace cualquier dia, lo hice el día del santo, así que agradecerle al Santo Cristo de Esquipulas y gracias de nuevo”, expresó.

LEA MÁS: Esto dijo la muchacha herediana que fue revolcada por un toro en Santa Cruz

La joven añadió que lo que le ocurrió no se lo desea a nadie.

“La verdad Dios libre le pase esto a alguien. Cuando tenía al toro de frente no se me vino nada a la mente, si corro para un lado me mata, queditica y a recibir el golpe.

“Gracias a Dios el toro se resbaló, cuando caigo, pego en el toro y luego reboto en el suelo, por eso parezco muñequita de trapo, pero me levanté como a los 4 minutos, arreglé la bota, porque cómo iba a bailar en Santa Cruz descalza”, añadió.