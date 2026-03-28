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Muere querido actor James Tolkan, de las famosas películas, “Volver al futuro”

Los familiares confirmaron la muerte del querido actor en Nueva York

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Por Eduardo Vega

Una de las zagas más queridas por el público a través del tiempo es la de “Volver al futuro” y se ha confirmado que uno de los actores que participó en esas películas falleció.

El reconocido actor James Tolkan, quien interpretó al muy estricto director Strickland en “Volver al futuro”
El reconocido actor James Tolkan, quien interpretó al muy estricto director Strickland en “Volver al futuro”, falleció. (AFP/AFP)

El reconocido actor James Tolkan, quien interpretó al muy estricto director Strickland en “Volver al futuro” y quien también interpretó al comandante “Stinger” en otra gran película, Top Gun de Tom Cruise, falleció a los 94 años de edad, de acuerdo al reporte oficial de los familiares.

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Tolkan falleció el pasado 26 de marzo en Saranac Lake, Nueva York. Un familiar explicó que murió tranquilito en su casa de habitación, sin embargo, no dijo la causa.

Volver al futuro
El actor estuvo presente en la segunda y tercera parte de Volver al futuro. (Universal Pictures /Universal Pictures)

Uno de los cocreadores de “Volver al futuro”, Robert Zemeckis, y varios integrantes del equipo de la cinta confirmaron la muerte.

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Tolkan se caracterizó por hacer personajes muy firmes, con gran autoridad y que serán siempre muy bien recordados. El mundo entero lo conoció y lo recuerda por ser Strickland junto a Michael J. Fox y Christopher Lloyd, en las cintas de ciencia ficción.

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Él apareció en Volver al futuro II y Volver al futuro III.

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Volver al futuroJames Tolkan,zagas más queridas por el público
Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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