Natalia Monge no para de trabajar, ¿qué le dice a su esposo e hijos?

Natalia Monge y Susaña Peña son parte del elenco de toros del 7. Cortesía.

Apenas un par de días después de haber regresado a nuestro país tras casi un mes y medio en Qatar, y a poco de iniciar su trabajo como parte del elenco de los Toros de Teletica, la presentadora Natalia Monge se sentó con su hija Amanda, de seis añitos y le explicó por qué no para de trabajar.

La imitadora afirma que además de querer sus propios sueños, tanto trajín le sirve para dar el ejemplo a Amandita y a Joaquín de que para cumplir metas, no hay otra fórmula que el trabajo duro y la preparación.

Monge descansó apenas un par de días luego del Mundial y desde el domingo le mete humor a las transmisiones del 7 desde Palmares, lo que la hace salir de su casa en Heredia y estar durante un buen rato lejos de los suyos. En unos días le tocará volver a De Boca en boca, estar en el tope de Palmares y en todo el Verano Toreado.

Natalia Monge tuvo que esperar al final del Mundial para cumplir un sueño

-¿Cómo hace para trabajar tanto y no parar?

Gracias a Dios, son momentos en la vida que puede que se prolonguen o puede que no, pero hay que aprovecharlos. Nosotros llegamos el miércoles 21 y empezamos toros el 25 y, sí, es algo cansado pero que agradezco.

-¿Cómo encontró a su familia?

Alonso (Mata) me fue a recoger al aeropuerto con flores, que es como una tradición que tenemos. Cuando llegamos a la casa, entré de sorpresa y mis dos bebés se me vinieron corriendo, atacados. Joaquín me veía con una cara de que no lo podía creer que era yo y nos pusimos a llorar todos.

Una de las cosas que más extrañé fue el contacto físico, allá hubo mucha armonía, pero yo soy de abrazar mucho a mis hijos, a mi perro o a mi esposo y eso es lo que más estoy disfrutando ahorita, no nos despegamos, solo para ir a trabajar.

-¿Fue muy duro estar lejos de ellos?

No te puedo decir que sí porque uno sopesa, fue cansado, agotador y con muchas responsabilidades, pero fue una experiencia tan bonita... Te soy sincera, no tuve chance de pensar mucho en mis hijos ni en mi esposo porque el nivel de ocupación era tal que no lo permitía.

Esto se podía porque yo sabía que mis hijos quedaban en las mejores manos que son las de él y las personas que lo ayudaron. Lo tomé como una beca en el exterior de mes y medio, no puedo decir que fue durísimo porque nos encontramos sanos y salvos; además, lo vi como un chance para darles el ejemplo de que uno tiene que aprovechar las oportunidades que salgan y de cumplir sueños.

Natalia Monge vivió a la distancia uno de los días más importantes de su familia

-¿Y cómo hizo para decirles lo de los toros?

Hablé con ellos, con Amanda que es la más grande y le dije que me iba a ir unos días pero solo por unos ratitos. Ella no quería pero le dije que el trabajo es muy importante, no solo para ganar dinero, sino porque me da felicidad y algún día quiero verla así, feliz, haciendo lo que le gusta, viajando, conociendo gente y lugares y ya eso le cambió el semblante. Tengo claro de que a ellos les gustaría que me quedara todo el día pero, ese es el mensaje, de trabajar para lograr cumplir sueños.

Natalia Monge aprovecha al máximo los ratitos que tenga con su familia. (Tomada de Instagram)

-¿Y usted cómo se convence de eso?

No te miento, de los 12 años que llevo en toros, este tal vez fue el más difícil porque por primera vez tenía muchas ganas de quedarme en la casa, pero al mismo tiempo pensaba en que es un segundo año con Teletica y otro más en toros. Es lo que soñé y se me fue dando con el tiempo, me siento privilegiada. Si en algún momento siento que hay que cambiar, pues replanteamos.

-¿Es de las personas que son eléctricas o sí le gusta tomarse su tiempo para relajarse y para usted?

Sí soy eléctrica, pero me canso también; si hubiese tenido la oportunidad de descansar llegando de Qatar lo hubiera hecho, pero como no, me mentalizo a agarrar energía y ya programamos la semana de vacaciones ahora en enero, que vamos para mi amado Caribe, en Limón.

Cuando terminamos el trabajo en Qatar no quería ni ver el teléfono, me quería desconectar y no hacer nada de trabajo, tuve que plantarme a un par de personas porque necesitaba esos días libres, aunque sea para dormir en paz en el avión.

Natalia Monge y Martha Emilia fueron muy bien recibidas en Qatar. Cortesía.

-¿Cómo cataloga esa experiencia de Qatar para usted que no estaba metida en el mundo del fútbol?

De otro nivel, un sueño hecho realidad. Esto no me hace experta en fútbol, pero me di cuenta que se puede amalgamar el entretenimiento con el deporte. Gracias a Dios estaba Bismarck (Méndez) que fue como mi familia allá, la dupla fue muy buena, a nivel personal, cuando nos tocaba desahogar algo lo hacíamos, nos dábamos consejo y seguíamos.

Ir al Mundial era algo que estaba en mi lista de deseos; cuando estaba en Repretel yo veía que Roque (Ramírez) iba y yo también lo añoraba, no lo busqué pero me llegó y creo que la aproveché.