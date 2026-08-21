Natalia Monge sanará una herida de años con su nuevo proyecto en televisión

Natalia Monge asegura que su nuevo proyecto en televisión le permitirá sanar una herida de hace muchos años; de ahí lo ilusionada y agradecida que está con la oportunidad.

En setiembre, Monge mostrará ante las cámaras uno de sus talentos menos conocidos en público: el del baile y lo hará en el reality de canal 7, Mira quién baila (MQB).

A ella la conocemos vastamente por su trabajo en televisión, radio y por sus dotes humorísticos como imitadora; pero como bailarina, prácticamente nunca antes.

Natalia Monge está muy ilusionada con la oportunidad de bailar en la pista de Mira quién baila. Fotografía: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

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Naty confesó en una entrevista con La Teja que participar en este programa tiene un significado muy profundo y personal, más allá del show.

-¿Cómo surge la propuesta de participar en MQB?

Recibí un mensajito de Vivian Peraza (productora de MQB) consultándome si quería participar, le solicité una reunión para ver detalles y ¡acepté!

-¿Había manifestado interés en participar en el programa en algún momento?

¡Claro! Lo que pasa es que yo bromeo siempre con Vivi (Peraza) y le decía: “Vivi yo bailo”; pero esa broma se la hago con todos los programas a su cargo, como en el personaje de la “brocha”, pero resultó que la broma fue tomada en serio.

-¿Cómo tomó la invitación al proyecto?

¡Me halaga mucho! En todos los proyectos del canal que he sido tomada en cuenta, he recordado que Dios me trajo al lugar correcto. Me siento valorada y con mucho qué aportar.

-¿Qué fue lo que más valoró para aceptar participar en el reality?

El tiempo. Nadie se imagina la cantidad de horas que deben invertirse, adicionales al show, especialmente en este formato y ahora en mi rol de participante.

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Natalia Monge fue anunciada el lunes pasado como participante de Mira quién baila 3. (Instagram/Instagram)

-¿Qué significa participar en este programa?

Significa sanar una herida, representa una oportunidad de ayudar a una causa que lo necesita y que me conecta demasiado.

-¿Por qué sanar una herida?

Cuando salí del Castella, graduada en ballet y en danza, continué mis estudios en danza en la Universidad Nacional. Quería ser gestora cultural, entonces mientras estudiaba danza, estudiaba Administración en la UCR. El plan era perfecto porque estudiando esas dos cosas podía optar por una beca para ir a España a estudiar Gestión Cultural.

Cuando estaba en pleno apogeo, tuve una lesión en mi tendón de Aquiles izquierdo y luego se me lesionó el derecho y en dos años nunca me logré recuperar, pese a que avancé en el currículum de la carrera. Hoy, ya madura, siento que lo que en ese momento Dios me quitó (porque me estaba abriendo muchas otras puertas maravillosas que son las que me tienen aquí a nivel profesional) me está permitiendo hacerlo otra vez.

-¿Se imaginó en algún momento participar en un programa así?

Sí, claro. Por mi formación artística y desde que Teletica inició con los formatos, fantaseaba con ser parte de, incluso cuando no trabajaba en este canal.

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-Tiene formación en ballet, pero en términos generales, ¿cómo es su relación con el baile?

Efectivamente, hice ballet clásico muchos años de mi vida, pero esos años ya pasaron. Ahora soy otra persona, adulta, con esas bases, pero con mucho por aprender de géneros nunca antes explorados.

Natalia Monge sacará la cara por Buen día en la pista de Mira quién baila. Sus compañeros la están apoyando muchísimo. (Facebook de Teletica/Facebook de Teletica)

-¿Cuál ritmo se le da más?

La verdad es que lo descubriré en este proceso. Creo que la salsa, pero quizás yo misma me sorprenda. Al rato me ven con un “perreo intenso” (ríe). Todo puede pasar.

-¿Qué le dijo Alonso, su esposo, sobre su decisión de participar en MQB?

Alon siempre es el más orgulloso de todos, siento que me tiene la admiración del primer día, y eso que ya son 20 años juntos. Dio una directriz familiar: “chicos, ahora la prioridad de la familia es MQB, así que todos a apoyar a mamá”.

Amanda y Joaquín, sus hijos, ¿cómo están con la noticia?

¡Felices! Especialmente Amanda, quien ha incursionado en el mundo del baile y se la juega mucho mejor que yo. Ella y sus compañeras de la compañía de baile en la que está, han podido competir a nivel nacional y ganar, así que imaginate la emoción de ver a su mamá viviendo lo mismo que ella.

-¿Qué le han dicho sus compañeros de Buen día?

¡Vieras qué belleza! Es lindísimo contar con el apoyo genuino de tu gente cercana. El equipo de trabajo no es la excepción. Me tienen mucha fe, me lo transmiten de forma genuina. Espero estar a la altura de sus expectativas.

-Tendrá como contrincante a Rose Davis, una de sus grandes amigas e incluso compañera en Teletica Radio, ¿cómo llevará estos meses esa relación de amigas y “rivales”?

Esta es una aventura muy divertida para anotar en nuestro libro de amistad. Antes que amigas, somos profesionales, ambas sabemos muy bien los roles dentro de un reality como este, así que vamos a disfrutar y apoyarnos la una a la otra, procurando el buen desarrollo de los proyectos que tenemos juntas pero sobre todo el bienestar de la otra.

Natalia Monge y Rose Davis serán "rivales" en Mira quién baila. Natalia habló de cómo sobrellevará esa relación con su amiga y compañera de Teletica Radio. (Adrian Garcia Solis AGS Multimed)

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-¿Cómo va a dividir su tiempo con tanto trabajo?

Dios proveerá (ríe). Con redes de apoyo familiares y mucho trabajo físico y mental.