Neto Rangel sigue en tratamiento por su lesión a días de presentarse en Mira quién baila

Neto Rangel, participante de Mira quién baila, sigue con su recuperación tras la lesión en la columna que sufrió el domingo pasado y que no le permitió bailar en la sétima gala.

El dj brasileño ahora se ha enfocado en terapia en piscina para aliviar el dolor y recuperar movilidad.

Neto Rangel cuenta cómo sigue de su lesión

Neto reapareció en sus redes sociales para contar cómo va su recuperación y a su vez para agradecer tantos mensajes de apoyo que ha recibido de sus seguidores.

“He estado un poquito alejado de las redes sociales, he pasado unos días difíciles por mi lesión; sin embargo, quería agradecer a cada uno de ustedes por todo el cariño, los mensajitos… he leído todos los mensajes, ahí voy contestando poco a poco. De verdad muchísimas gracias, he sentido el cariño de la gente y eso es importante para mí”, dijo.

Varias terapias por la lesión

El bailarín explicó que esta terapia acuática es solo una parte de su tratamiento, ya que, también recibirá un tratamiento especial donde la doctora Katherine Campbell, su compañera de competencia, y que además, tiene revisiones médicas constantes para evaluar su recuperación.

Neto Rangel espera estar de vuelta en la pista de Mira quién baila. (Lilly Arce/Lilly Arce)

De nuevo al doctor

De hecho, esta tarde le tocará volver donde el doctor Álvaro Rivera, quien está llevando su lesión desde el primer momento.

A pesar del dolor y lo duro que ha sido estar de pie de nuevo aún así se mantiene muy optimista.

“Todo en manos de Dios, día con día, poco a poco, esperando estar pronto al 100%”, mencionó.

Aún no se puede confirmar si el brasileño podrá estar en la pista este próximo domingo, pues el doctor Rivera es el que tiene la última palabra.

Neto Rangel participante en Mira quién baila junto a la bailarina mexicana Jahzell Acevedo. (redes/Instagram)

El doctor nos había explicado que su lesión es una lumbalgia mecánica aguda, un tipo de dolor intenso en la parte baja de la espalda que puede afectar la movilidad y provocar espasmos musculares.