Tras cumplir un año de relación sentimental con Jair Cruz, Isabel González abrió su corazón en una reciente entrevista con La Teja y habló sobre ella, el tiempo al lado del animador y locutor, y de cómo enfrentó los comentarios que surgieron cuando se hizo público su noviazgo.

La venezolana aseguró que el romance ha sido una experiencia bonita, llena de risas y proyectos en común, aunque aceptó que en los inicios pasó por el temor del qué dirán, ante lo expuesta que se sentía de compartir su corazón con una figura tan mediática como Cruz.

Jair Cruz e Isabel González ya cumplieron su primer año juntos y ella está muy feliz con el hombre con el que está compartiendo su vida. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Jair Cruz se confiesa enamorado y revela quién es la bella venezolana que le robó el corazón

Desde finales de enero, la pareja vive junta y a pesar de que dieron muy rápido el paso de la convivencia, todo entre ellos ha fluido bastante bien.

“Eso de que la convivencia es muy complicada y todo lo que se dice, nosotros no lo hemos vivido. A pesar de que lo nuestro fue muy rápido, nos hemos llevado muy bien”, nos confesó Isabel.

Según mencionó, una de las cosas que más disfruta de compartir su vida con Jair es el sentido del humor de él, quien la logra contentar con una broma o un chiste cuando tienen alguna diferencia.

“Con Jair todo es pura risa. Él no puede ponerse serio. Si estoy enojada, me mira, me hace alguna broma y se me pasa”, relató.

En este primer año también han compartido viajes y proyectos. En agosto se fueron a Argentina durante 17 días y aprovecharon para desconectarse del trabajo.

Además, arreglaron una casa que Jair tenía en la playa y ahora es un destino para escaparse a disfrutar de su amor cuando la agenda y el tiempo lo permiten.

“No sé de qué Jair hablan”

Más allá de los momentos divertidos, Isabel destacó el apoyo que recibe del locutor, sobre todo cuando extraña a su familia en Venezuela. Su hija Camila, de 16 años, está con ella en Costa Rica, pero su mamá, su abuela y sus hermanos viven en su país natal.

“Es esa persona (Jair) que te va empujando cuando te echas para atrás. A veces me dan unas lloraderas por mi familia y me deprimo, pero él es una persona que alienta a los demás. Él es muy tranquilo”, enfatizó la periodista.

Isabel González estudió comunicación social en Venezuela y vive en Costa Rica desde hace 12 años. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Jair Cruz presume lo feliz y enamorado que termina el 2025

También se refirió a la relación de Jair con su única hija. Contó que ambos se llevan muy bien, que se la pasan bromeando y molestándose cariñosamente.

En su caso, también ha logrado tener bastante química con los seis hijos que tiene Cruz (cinco biológicos y una que ve como suya).

“A veces la gente sale corriendo cuando los hijos son pequeños, pero ellos ya son grandes, cada uno vive en su casa, con sus parejas o sus novios y son muchachos que ya tienen su vida; por eso creo que no salí corriendo. Más bien, nos encanta reunirnos y compartimos todos juntos. Todos son muy buena gente”, destacó.

Al referirse a las opiniones que algunas personas tienen sobre su pareja por situaciones de su pasado, Isabel fue contundente.

“Jair es un hombre increíble. No entiendo de qué Jair me habla la gente cuando me cuentan cómo era antes. Yo, primero, por ser extranjera, no sabía mucho de la vida de él, pero la gente decía cosas y no sé de qué Jair me hablaban porque el Jair que conozco es un hombre maravilloso, increíble”, subrayó.

Para Isabel, no se puede juzgar a una persona únicamente por episodios del pasado, pues eran de otras épocas.

Jair Cruz e Isabel González han disfrutado de varias aventuras amorosas en este primer año juntos. (redes/Instagram)

“A veces quieren juzgarlo por un pasado de cuando era joven, pero Jair ya tiene 49 años y tiene una personalidad diferente, piensa y actúa diferente (respecto a aquellos tiempos)”, afirmó.

LEA MÁS: Video de Jair Cruz y Jalé Berahimi revive años después y sorprende lo que él dijo sobre el tema

Novia de Jair Cruz cuenta qué le dijeron al inicio de la relación

Compartir su amor con una persona tan reconocida para Isabel también implicó adaptarse. Al principio le sorprendía la cantidad de gente que saludaba a Jair en restaurantes, conciertos y eventos y hasta le incomodaba.

Con el tiempo, esa situación dejó de molestarle y comenzó a verla como una muestra del cariño que el público siente por él. Incluso, ahora ella misma se ofrece a tomarles fotos con sus admiradores cuando lo abordan.

Esa popularidad fue un arma de doble filo. Isabel recordó que al principio algunas personas la llamaban “pobrecita” y otras insinuaban que estaba con Jair para conseguir documentos migratorios.

“Yo tengo papeles. Cuando él me conoció, ya tenía mis papeles. Tengo mi carro y mi apartamento. No estoy con nadie por eso”, apuntó.

Jair Cruz e Isabel González ya tienen su casa lista para vivir su primera Navidad bajo un mismo techo. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Jair Cruz sorprende al dedicar emotivo mensaje por el primer año con su novia venezolana

La vida de Isabel González en Costa Rica

Isabel llegó al país en 2014 huyendo de la inseguridad en Venezuela. Aquí comenzó con trabajos relacionados con la belleza (también estudió para ser maquillista y diseñadora de joyas), laboró en una revista y en 2016 comenzó a trabajar con una reconocida empresa que hace productos estéticos, de belleza y cuidado personal.

Durante 10 años trabajó directamente con la compañía y creó contenido para distintas plataformas, lo que la llevó a afianzarse en las redes sociales.

Actualmente, continúa colaborando con marcas como creadora de contenido, acompaña a Jair en algunos eventos y se encarga de producir parte de lo que él comparte en sus redes.

Sabel, el emprendimiento que la tiene emocionada

Además, Isabel está concentrada en un proyecto propio: Sabel by Isa González, una marca de accesorios que lanzó hace menos de un mes.

Desde un taller que acondicionó en su casa, diseña y elabora pulseras, collares, cadenas y aretes. Su propuesta incluye la posibilidad de personalizar las piezas según las preferencias de cada cliente.

Isabel González lanzó recientemente su emprendimiento Sabel, en el que hace accesorios y pone en práctica sus habilidades de diseñadora de joyas. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Novia de Jair Cruz dijo algo que deja ver cómo está la relación amorosa entre ellos

“Estoy muy contenta y emocionada”, comentó sobre el lanzamiento de su marca de joyas que, curiosamente, coincidió con los festejos por el primer aniversario junto a Cruz.

“Nos ha ido bastante bien, gracias a Dios. Ha sido un buen año y me parece que hemos logrado varias cositas como pareja”, finalizó con gran simpatía.