Pamela Méndez vivió un momento bien incómodo con su hija en un supermercado

Pamela Méndez es modelo y empresaria y años atrás trabajó en canal 8 y 9.

Pamela Méndez ya empezó a vivir esos momentos como mamá donde más de una dice: “trágame tierra” o “¿qué le respondo para no influir en su inocencia?”.

La expresentadora de televisión contó que hace unos días vivió un momento bastante incómodo con su hija, Sol, cuando estaba haciendo fila en el supermercado.

Resulta que a la pequeña le llamó la atención una caja de preservativos y le empezó a preguntar que qué era y para qué servía.

“Yo le dije: ‘algún día te explicaré qué es’, esperando que Sol ya se quedara tranquila. Y me dice: ‘no, no, pero ¿qué es? Yo quiero saber ya’. Y yo: ‘bueno, se llaman preservativos y lo usa la gente grande, nada más’, esperando a que me dijera: ‘ah, ok’, pero me dice: ‘¿pero para qué sirven?’ Y yo (guarda silencio). Dios mío, yo no sabía que esto iba a ser tan difícil...”, contó.

El vacilón es que le explicó que se usan para no tener hijos y como la pequeña no quiere hermanitos le terminó insistiendo a la modelo que comprara para ella.

Pamela contó que lo más acongojante era ver las reacción de las personas que estaban detrás en la fila al escuchar las preguntas de Sol.