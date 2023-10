Pedro Capmany sacudió la farándula tica con sorpresiva noticia

Pedro Capmany y Anniel Céspedes serán papás, anunciaron a mediados de julio. (JOHN DURAN)

El cantante Pedro Capmany sacudió las noticias de la farándula este viernes con un sorpresivo anuncio que hizo y por el que ya empieza a recibir muchas felicitaciones.

A través de una reciente publicación que el artista hizo en Instagram, él confirmó que caminará al altar muy pronto, pues su pareja, la periodista Anniel Céspedes, aceptó ser su esposa.

Capmany contó que este jueves por la noche le pidió la mano a Céspedes, con quien espera su primer hijo, y que ella le dijo que “sí”.

“Ayer (el jueves) nos comprometimos y comienza una nueva etapa en nuestras vidas. Quiero ser mejor hombre para poder enseñarle a mi hijo el mundo desde mi ejemplo y que crezca en una familia llena de amor”, escribió Pedro en sus redes sociales con fotografías del lindo momento.

Reconoció que “nada es fácil ni nadie es perfecto” pero prometió ser la mejor versión de persona que pueda para el bebito que esperan y para su futura esposa.

Fue en julio del año pasado cuando Pedro Capmany y Anniel Céspedes confirmaron que estaban esperando a su primer hijo.

La pareja hizo ese primer gran anuncio que cambiará sus vidas en medio del lanzamiento de la canción “Volveré”, que Pedro grabó junto a la voz de su fallecido padre, José Capmany, con la ayuda de la tecnología de Inteligencia Artificial.

Pedro Capmany le pidió la mano a Anniel Céspedes este jueves. (Instagram)

Ahí Pedro mencionó que el primer hijo de ellos será un varoncito y que nacerá a mediados de noviembre y también reveló algunos detalles de su relación con Anniel.

“En realidad nos conocimos hace muchos años, cuando ella hacía su práctica de periodismo y yo estaba iniciando en la música. Ella ayudaba en ‘En otro Prisma’, de Cheko Araya, que es un gran amigo, casi familia. Nunca me entrevistó, pero ahí la conocí y bueno, doce años después empezamos a salir, a conocernos más y con solo que la vean pueden darse cuenta por qué me enamoré de ella. Es una persona que aparte de bella físicamente, es hermosa por dentro y me siento muy afortunado de tenerla en mi vida y ahora me da este gran regalo que es mi primer hijo”, afirmó a La Teja en julio.

En ese momento, Pedro dijo que tenía más de un año viviendo con su enamorada y que incluso estaban en la búsqueda de una casa más grande por el nacimiento del bebito.

Anniel Céspedes presumió el anillo que le dio Pedro Capmany. (Instagram)

