Periodista Adri Toval envía mensaje a Ana Bárbara tras asegurar que fue amante de su esposo Ángel Muñoz

La periodista costarricense Adri Toval asegura ser la amante del esposo de la cantante Ana Bárbara. (redes/Instagram)

La polémica que rodea a Ana Bárbara, su pareja Ángel Muñoz y la periodista costarricense Adri Toval, sigue subiendo de tono, pues ahora la tica decidió enviarle un mensaje directo a la cantante.

Todo este alboroto se armó luego que el paparazzi español Jordi Martín, colaborador del programa El Gordo y La Flaca, asegurara que Toval le aseguró que había mantenido un romance con Muñoz y que, incluso, empezaron a ser novios en setiembre de 2025. Martín incluso dice que Muñoz le confirmó el amorío y que estaba arrepentido.

Según relató Martín, el actor también le habría dicho que la intención de la costarricense era afectar a la intérprete mexicana y provocar una ruptura en la relación.

Adri Toval publicó estos audios hablando supuestamente con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara

LEA MÁS: “A las ticas no les gusta trabajar. Trabajan con el calzón”. ¿Por qué dijo esto Adri Toval?

Ana Bárbara y Ángel Muñoz se comprometieron en el 2020 y desde entonces viven juntos. (redes)

Mensajes y conversaciones

Sin embargo, Toval no se quedó callada y decidió publicar varios mensajes en sus redes sociales tras explotar el escándalo, en los que negó que su intención fuera lastimar a la cantante.

Primero escribió que no quería seguir hablando del tema, pero que hace un mes “un amigo en el que confiaba” publicó conversaciones privadas “mías con Ángel” y que por eso decidió hacerlo público después de enterarse que el mexicano tenía la intención de “demandarme”.

Publicaciones de Adriana Toval contra Ángel Muñoz esposo de Ana Bárbara. (redes/Instagram)

“Considero necesario aclarar que todo lo que he dicho está respaldado por evidencia. Como periodista siempre trabajo con pruebas, incluso cuando se trata de mi propia vida privada”, señaló.

En otra publicación también aclaró que su intención nunca fue hacerle daño a la cantante al hacer público la infidelidad de su pareja.

Publicaciones de Adriana Toval contra Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. (redes/Instagram)

“Ángel, tú dijiste que estoy sacando todo esto porque quiero hacerle daño a Ana Bárbara. Si de verdad hubiera querido hacerlo, habría vendido la nota desde el principio”, publicó.

En sus publicaciones también lanzó fuertes acusaciones contra el empresario, al afirmar que supuestamente hablaba mal de la artista y hasta de sus hijos.

Publicaciones de Adriana Toval contra Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. (redes/Instagram)

“Tus hijos son primero. ¿Cómo puedes estar con un hombre que dice que los odia?”, cuestionó Toval en uno de los mensajes que compartió en sus redes.

Adriana Toval publicó en sus historias de Instagram varias conversaciones que habría tenido con Muñoz, donde él le hablaba de su plan de dejar a la cantante.

Adri Toval publicó estos audios hablando supuestamente con Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara

LEA MÁS: A Ana Bárbara le habrían sido infiel con periodista costarricense

Mensaje a la cantante

Toval le mandó un mensaje a Ana Bárbara en el que aconseja que los hijos deben de estar primero.

“¿Cómo puedes estar con un hombre que le dice a la amante que los odia, que a ti no te quiere, que eres manipuladora y que en terapia con el sicólogo dijo: ‘quiero mis hijos de sangre’? ¿Sabes qué me dijo? Que en tres años estará divorciado y estúpidamente millonario. Mamita, entiendo que estés enamorada, pero esto ya es una burla mundial", escribió.

Publicaciones de Adriana Toval contra Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara. (redes/Instagram)

La comunicadora también aseguró que Muñoz siempre le dijo que su relación estaba mal y que se iban a separar.

“Ana, nunca quise hacerte daño. A mí siempre me dijeron que ustedes estaban mal y que se iban a separar. Que tú vivías más en Cancún que en Los Ángeles. Que él estaba harto de ti, que decía que eres depresiva y que a veces ni siquiera lo dejas dormir porque te pones a llorar a las 4 de la mañana”.

“Yo estoy joven. Si realmente hubiera querido hacerte daño, habría vendido la nota durante los viajes, habría hecho un escándalo desde el principio, incluso me hubiera embarazado para amarrarlo, pero jamás quise amarrarme a un pito chiquito, un hombre celoso, manipulador, controlador y extremista. ¿Tu crees que quiero un futuro con un hombre que confesó que quiere dejarte en la calle?“, publicó.

LEA MÁS: Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, responde a periodista costarricense que reveló que habrían tenido un amorío

La pareja de Ana Bárbara envió un comunicado legal a un programa mexicano en el que asegura que las declaraciones de la costarricense son “falsas y tendenciosas” y que emprenderá acciones legales contra ella. La artista hasta el momento no se ha referido al tema.

Por ahora, la controversia sigue creciendo y el tema continúa dando de qué hablar en el mundo del espectáculo.