¿Qué es de la vida de Djenane Villanueva tras su despido de Repretel? Periodista se acomoda así a su nueva realidad

Djenane Villanueva fue despeida de Noticias Repretel el 26 de marzo. (redes/Instagram)

Ha pasado un mes desde que la periodista Djenane Villanueva salió sorpresivamente de Noticias Repretel, luego de 25 años de trayectoria en la televisora, y aunque el cambio ha sido fuerte, la comunicadora asegura que poco a poco se ha ido acomodando a su nueva realidad.

Su salida tomó por sorpresa a muchos, incluso a ella misma. En su momento confesó que se enteró de su despido por la prensa y no de forma directa por parte de la empresa, una situación que generó mucho revuelo.

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Pero un mes después, la periodista asegura que prefiere mirar hacia adelante.

“Todavía acomodándome, tratando de acomodar todo lo que hago, tomando tiempo para cosas que había retrasado”, contó Villanueva a La Teja.

Sigue trabajando

Y aunque ya no corre todas las tardes a un set de televisión para presentar noticias, la realidad es que trabajo no le ha faltado.

Djenane sigue firme como corresponsal internacional para CNN, labor que ha mantenido por casi 28 años y que sigue ocupando buena parte de su agenda.

Djenane Villanueva contó que algunos de sus compañeros le escribieron o la llamaron después de enterarse de su salida, pero hasta ahí. (redes/Instagram)

De hecho, recientemente estuvo trabajando en una cobertura especial por el Día de la Tierra desde Costa Rica, un tema que, aseguró, la apasiona profundamente.

De hecho, contó que se fue hasta los cerros de La Carpintera, en La Unión de Cartago, para acompañar a una asociación que lucha por la preservación ambiental y producir contenido sobre la importancia de proteger estos recursos naturales.

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Además, sigue con su programa en Radio Universidad, donde analiza temas de actualidad junto a la periodista Annie Pérez y también da clases en la Universidad Nacional.

Ahí, cada viernes comparte su experiencia con 29 estudiantes en un curso que une la comunicación con las relaciones internacionales, una materia que disfruta mucho impartir.

“Si algo he acumulado con los años me gusta compartirlo con los estudiantes”, dice.

Djenane Villanueva es corresponsal de CNN en español desde hace más de 25 años. (redes/Instagram)

Más tiempo para su familia

Lo que definitivamente cambió en este último mes es el tiempo libre, pues contó que ahora por las noches, cuando presentaba el noticiero, hace algo de ejercicio.

También trata de escuchar más podcasts o leer, que le encanta, y hasta siente que ahora tendrá más espacio para retomar pasiones que había dejado de lado, como tocar piano o aprenderse poesías.

Sin embargo, lo que más ha disfrutado es que tiene más tiempo para su familia.

Villanueva reconoce que ahora puede estar un poco más presente con su mamá, doña Teresita, y con su hijo Sebastián, de 31 años.

Aunque aclara que siempre ha sido una mamá presente, admite que ahora puede compartir momentos que antes el trabajo en televisión le limitaba, como cenar en casa o simplemente llegar más temprano.

“Mi mamá siempre ha sido un eje muy importante en mi vida y ahora aprovecho para estar un poquito más cerca”, confesó.

Mucho cariño de la gente

Si hay algo que Djenane reconoce que la ha sorprendido en este proceso, ha sido el cariño de la gente.

Según contó, cada vez que sale a la calle recibe muestras de apoyo, mensajes de cariño y agradecimiento de televidentes que disfrutaban ver su trabajo como reportera y después como presentadora.

He recibido muestras de cariño de compañeros, excompañeros, de la gente todavía. Al día de hoy en general he recibido muestras de muchísima gente, y como te digo, no tengo palabras para agradecer" — Djenane Villanueva, periodista

Y eso, dice, ha sido una de las cosas más bonitas de este proceso que la hace hasta olvidarse del trago amargo que vivió el mes pasado.

“La gente ha sido tan generosa, eso es lo que más me ha sorprendido”, afirmó.

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Sobre su salida de Repretel, Djenane mantiene la misma postura que expresó desde el inicio, entiende que hubo una reestructuración y que los cambios forman parte de la dinámica de los medios.

Eso sí, deja claro que ese capítulo ya está cerrado y que prefiere no hablar más de su antiguo trabajo.

“Ya pasó y hay que ver hacia adelante. Lo tomo como insumo para seguir”, aseguró.

Abierta a nuevas oportunidades

Aunque sigue activa en varias áreas de la comunicación, Djenane no cierra puertas a la posibilidad de volver a la televisión a tiempo completo.

Dice estar abierta a cualquier oportunidad que aparezca, ya sea regresar a un noticiero, asumir nuevos proyectos o incluso explorar formatos digitales como un canal propio o un espacio de entrevistas.

“Todo eso lo valoro. Este es un momento para valorar todas las posibilidades”, reconoció.

Djenane Villanueva aseguró que estos días los ha aprovechado para estar mucho más tiempo con su mamá e hijo. (redes/Instagram)

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Por ahora está muy entusiasmada con la cobertura del traspaso de poderes, que será el próximo 8 de mayo, pues tiene que mandar material para la cadena internacional CNN en español.

Aunque cambió de rumbo inesperadamente, Djenane está convencida de que su vida no se acabó hace un mes y que más bien sigue en constante movimiento y que su historia en los medios lejos de detenerse, sigue escribiéndose.