¡Que viva el amor! Exmiss Costa Rica celebró así sus dos años de casada y Jalé Berahimi la felicita

En el 2019, Paola Chacón se coronó como Miss Costa Rica. (Jeffrey_Zamora)

Una exmiss Costa Rica está muy feliz porque el lunes pasado cumplió dos años de casada; por eso, dedicó un lindo mensaje y un tierno video a su fornido esposo para reafirmarle el gran amor que le tiene.

La feliz y enamorada mujer es nada más y nada menos que Paola Chacón, quien se coronó soberana de la belleza costarricense en el 2019, y cuya celebración motivó un efusivo saludo de nada más y nada menos que Jalé Berahimi.

Pao se casó el 31 de julio del 2021 con el ingeniero José Pablo Mora y dos años después del “sí, acepto” dice que el tiempo con su galán marido ha sido increíble.

Exmiss Costa Rica celebra dos años de casada

“Lo bonito cuesta y se construye. Te amo José Pablo Mora. Gracias por estos dos años tan increíbles. Me encanta que los dos estemos en la misma sintonía. Feliz aniversario mi amor, te amo”, fueron las palabras que dedicó a su esposo la presentadora de Force Masters, de canal 7.

Junto con el comentario, la exreina de belleza compartió un video donde recopiló los mejores momentos de su relación durante el tiempo de matrimonio.

Bailando, disfrutando en una piscina, haciendo ciclismo, y hasta de su guapo marido planchando su cabello, son parte de las imágenes que muestra Pao en el romántico videito.

Así reaccionó Jalé Berahimi a la publicación de Paola Chacón.

A lo compartido por Pao, Jalé escribió: “Totalmente de acuerdo. ¡Qué viva lo bonito! Feliz aniversario”.

A mediados de enero de este año, Paola explicó que a José Pablo lo conoció cuando ella tenía 20 años en una fiesta de unos amigos. La pareja tiene 10 años de estar juntos.

Su belleza flechó al joven de inmediato, pero ella estaba con novio en ese tiempo y entonces no pasó nada.

“Lo conocí a los 20 años en una fiesta y me quiso ligar, pero yo tenía novio y no pasó nada. Lo volví a ver tres años después en otra fiesta y ahí medio, medio. Como ocho meses duramos hablando, como que sí y que no, hasta que ya formalizamos”, resumió Pao en aquella ocasión.

A José Pablo Mora le costó convencer a Paola de caminar al altar antes del 2021 ya que ella quería cumplir su sueño de ser Miss Costa Rica y para aquel entonces las reglas del Miss Universo no permitían a las mujeres casadas.

Paola Chacón fue la seleccionada por canal 7 para conducir Force Masters, al lado de Bismarck Méndez. (Mayela Lopez)

Dichosamente el guapo José Pablo pudo esperar y, actualmente, ambos lucen felices tras dos años de jurar su amor.

