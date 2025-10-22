Randall Rivera revela que deberá aislarse para enfrentar tratamiento contra el cáncer

Randall Rivera confirma que sí tenía cáncer

El periodista y director de Noticias Repretel, Randall Rivera, confirmó que el tumor que le retiraron de la tiroides hace un mes sí era cancerígeno y que deberá iniciar un tratamiento médico que lo obligará a mantenerse aislado por un tiempo.

“Sí era cáncer, pero gracias a Dios no el más agresivo”

Rivera volvió a su trabajo en Repretel este lunes y aprovechó su regreso para compartir una actualización sobre su estado de salud, como una forma de agradecer a toda la gente que ha estado pendiente de él.

“Cuando me operaron, el 22 de setiembre, el nódulo o la pelotita que me sacaron de la garganta resulta que sí era cáncer. No era el cáncer más noble que se había pensado al inicio, pero gracias a Dios tampoco era el cáncer más agresivo. Es un cáncer intermedio”, contó el periodista en sus redes.

Randall Rivera es el director de Noticias Repretel. Fotografía: Cortesía Randall Rivera. (Cortesía/Cortesía)

El presentador de Matices, de radio Monumental, explicó que durante la cirugía le retiraron toda la glándula tiroides y el tumor, que pesaba casi medio kilo.

Tras los exámenes posteriores, los médicos confirmaron que, aunque no hubo metástasis, sí se detectó que el cáncer había invadido cuatro vasitos.

Deberá someterse a una yodoterapia y aislarse

Por recomendación médica, Randall deberá recibir un tratamiento con yodo radiactivo (yodoterapia), el cual requiere aislamiento para evitar exponer a otras personas.

“Aún así los doctores me van a mandar a una yodoterapia, que es una terapia con yodo que me obliga a estar aislado algunas semanas”, mencionó Rivera, quien se mostró tranquilo y positivo ante lo que viene.

A pesar de esta situación, el periodista podrá continuar trabajando desde su casa o desde el sitio donde permanecerá aislado mientras cumple el tratamiento.

“Prefiero estar vivo, aunque mi voz haya cambiado”

El jefe de Noticias Repretel dijo que, tras la operación, su voz ha cambiado un poco, pero lo toma con calma y agradecimiento.

Randall Rivera permanecerá aislado por unas semanas debido al tratamiento que se someterá. Fotografía: Cortesía Randall Rivera. (Cortesía/Cortesía)

“Les dije al inicio de este proceso que estaba seguro en Dios y con mi familia que todo iba a estar bien y está bien. Si notan un ligero cambio en mi voz, hablo más despacio, más ronco… no sé si volverá a ser la de antes, pero si no, no hay ningún problema. Prefiero estar vivo”, expresó con humildad.

¿Qué es la yodoterapia?

Según el sitio especializado Medline Plus, el tratamiento con yodo radiactivo se utiliza para eliminar las células cancerígenas tiroideas que puedan quedar en el cuerpo tras la cirugía.

El procedimiento también puede destruir células cancerosas que se hayan diseminado a otras partes del cuerpo, lo que ayuda a reducir el riesgo de recaída.