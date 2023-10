Rándall Salazar disfruta el fin de semana en la playa con una muy buena compañía

Rándall Salazar no habla mucho sobre su vida personal. (Jorge Navarro Trejos)

Rándall Salazar decidió irse a pasar el fin de semana a la playa, pero no lo hizo solo, sino que se fue muy bien acompañado.

El presentador y periodista de Buen Día, programa de canal 7, está disfrutando de las bellezas de Puerto Viejo, en Limón, al lado de quien sería su pareja, un muchacho tan apuesto como él.

Rándall Salazar ha compartido varias historias en Instagram de lo lindo que la está pasando con quien sería su pareja. (Instagram)

Salazar compartió en sus redes sociales varias historias donde se le ve muy feliz al lado del muchacho, con quien ya se le ha visto en varias otras ocasiones, pero que él nunca lo ha presentado públicamente como su galán.

La decisión de Rándall de no hablar de su vida amorosa es porque a él le gusta mantener en muy bajo perfil su vida privada, pero eso no significa que no se pueda mostrar feliz al lado del hombre que le habría robado su corazón.

Ya hace bastante tiempo que se le ve a Rándall al lado de la misma persona, con quien visitó el año pasado la linda y turística ciudad de Cartagena, en Colombia, y en abril de este año, República Dominicana.

Rándall Salazar y su acompañante están en Puerto Viejo de Limón. (Instagram)

Desde La Teja nos alegramos ver al director de Buen Día tan feliz, pues recordemos que en 2021 estuvo muy delicado de salud porque le dio meningitis y le entró una bacteria al cerebro.