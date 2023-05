Randall Vargas se une a emisora tras salida de Domingo Argüello

Randall Vargas y Clemencia Castro serán ahora los locutores del programa mañanero de Planet 107.5 F.M.. Instagram

Luego de la sorpresiva salida de Domingo Argüello de Planet 107.5 FM, la emisora dio a conocer que su sustituto será Randall Vargas.

La emisora anunció a través de sus redes sociales que el presentador de TD Más y de Dancing with the Stars estará ahora todas las mañanas compartiendo micrófonos junto a Clemencia Castro en el programa Breakfast Club.

“Confirmado, Randall Vargas en el Breakfast Club. El ingrediente que faltaba para el desayuno perfecto”, publicaron este lunes.

Muchos oyentes comentaron la publicación y pusieron que si bien les encanta el trabajo de Vargas no se sentirá la misma química que tenían Domingo y Clemencia, quienes tenían mucho tiempo trabajando juntos en cabina.

LEA MÁS: Despiden a Domingo Argüello de emisora por medio de una publicación en redes sociales

Mingo, como es conocido el locutor, se enteró el viernes anterior por medio de las redes sociales que lo habían sacado de la 107.5 FM, luego que éste no estuviera de acuerdo con que le quisieran cambiar el horario y sacarlo del espacio de las mañanas.

“Yo no me voy por gusto. La emisora no quiso que siguiera en el programa. ¡No mientan!”, publicó él mismo Domingo en la publicación que hizo la emisora anunciando su salida.

Con esta publicación dieron a conocer el viernes anterior que el locutor Domingo Argüello ya no estaría más en la radio. Instagram

También publicó: “Por decisiones de la emisora me pidieron que dejara el espacio de la mañana; es decir, no querían que Clemencia Castro y yo siguiéramos con el BC (nombre del programa) y de esa forma los ‘clemingos’. Yo no acepté esa condición y fui claro de que si no les gusta mi trabajo y la forma de hacerlo, pues entonces mejor me iba. Esperé una reacción positiva, pero lo que encontré fue esa linda publicación”.