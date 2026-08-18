Reconocida cantante costarricense se accidenta aparatosamente: “Estoy viva de milagro”

La reconocida cantante costarricense Yorleny Castillo asegura estar viva de milagro tras el aparatoso accidente de tránsito que sufrió la noche del domingo después de una presentación en San Ramón de Alajuela.

El accidente se registró minutos antes de las 9 de la noche cerca de El Coyol de Alajuela, sobre la autopista Bernardo Soto. La artista se dirigía hacia San José en su propio vehículo y con ella también viajaba su sonidista.

Yorleny Castillo es una reconocida cantante costarricense. Actualmente tiene una carrera en solitario, a pesar de que durante 10 años fue la vocalista de Calle 8. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Cantante Yorleny Castillo estrenó canción y el protagonista de su video dejó a muchos sin palabras

Yorleny, quien actualmente trabaja como solista tras dejar el grupo Calle 8 a inicios de este año, confirmó a La Teja la emergencia que sufrió y que la mandó al Hospital del Trauma, donde la mantuvieron con chequeos médicos durante varias horas.

“Estaba lloviendo muchísimo”

“Estaba lloviendo muchísimo, era un diluvio. Eran como las 8:40 o 9 de la noche, venía por mi carril y la visibilidad no era buena porque era de noche, había lluvia y no había mucha luz en la carretera”, mencionó.

Debido a esas condiciones, Yorleny no divisó a lo lejos que había un microbús detenido en el carril por el que ella venía, pues el automotor no tenía ninguna señal que alertara ni luces encendidas y cuando ella logró verlo ya era demasiado tarde.

Así quedó el carro de Yorleny Castillo tras la aparatosa colisión. Fotografía: Exclusiva La Teja. (Exclusivas de La Teja/Exclusivas de La Teja)

“Me percaté que el microbús estaba detenido cuando prácticamente la tuve enfrente. El vehículo estaba sin luces, sin intermitentes puestas, sin conos, sin ninguna señal que alertara que estaba detenido. Frené, pero la calle estaba muy mojada y pegué fuertemente contra el microbús. El carro me tiró las bolsas de aire y quedó como un acordeón. Fue horrible”, narró Yorleny a este medio.

LEA MÁS: Cantante Yorleny Castillo se va de Calle 8, conozca quién será su reemplazo

Gracias a Dios, las pérdidas solo fueron materiales, pues es probable que su carro, que ella dice que es su machete de trabajo, sea declarado pérdida total.

Está muy golpeada

“Tengo el cuello contracturado y estoy supergolpeada. La pierna izquierda, de la rodilla para abajo, la siento superpesada y me duele horrible. En la mano derecha tuve una quemadura, me duele todo el cuerpo: la columna, la cabeza…

“La bolsa de aire me dio fuertísimo donde salió. Lo importante es que estoy viva. Me dijeron que estoy viva de milagro porque ese mismo día más adelante hubo otro accidente similar, pero sí con una persona fallecida. Gracias a Dios, estoy viva y Dios sabrá el propósito que tiene conmigo. Agradezco a Dios por todo: lo bueno y lo malo”, refirió.

Así quedó el carro de reconocida cantante costarricense tras aparatoso accidente

El conductor del microbús salió ileso y, según Yorleny, le dijo que estaba parqueado porque el automotor le dejó de funcionar, algo que ella no cree, pues dice que tiene videos en los que, posterior a la llegada de la Policía de Tránsito, el hombre arrancó el vehículo y se fue del lugar.

“Nadie está preparado para este tipo de cosas, menos para perder mi machete de trabajo porque mi carro es con el que me movilizo a mis presentaciones. Pero esa persona (el chofer del microbús) es demasiadamente irresponsable porque me dijo que el microbús se había dañado y tengo un video donde él arranca el microbús y se va”, contó.

LEA MÁS: Tras varios golpes, la cantante Yorleny Castillo, de Calle 8, sufre nuevo trago amargo

Si bien al lugar del accidente llegaron socorristas, ella se movilizó por sus propios medios hasta el Hospital del Trauma. Actualmente, está en su casa, en reposo.

Espera retomar su agenda de trabajo pronto

Yorleny mencionó que espera retomar pronto su agenda de trabajo. Esa misma prioridad se la está dando a su vehículo que, dichosamente, tenía asegurado.

Este martes espera encontrar un taller mecánico que revise su carro y haga lo que corresponda con el seguro, aunque, por como quedó el vehículo, es casi un hecho que no tenga arreglo.

“Me afecta demasiado porque el carro es mi transporte, tengo que correr a buscarle solución al problema principal que es el auto, porque de cantar yo canto hasta sentada en una silla, pero el carro es superimportante”, recalcó.

Es la primera vez que Yorleny sufre un accidente tan aparatoso como el de este 16 de agosto. Anteriormente, habían colisionado con ella en dos ocasiones, pero nada como ahora. De hecho, afirmó que era la primera vez que había chocado.

LEA MÁS: Yorleny Castillo, cantante de Calle 8, enfrenta nueva y dolorosa situación

La cantante aprovechó para hacer un llamado a los conductores a ser más prudentes y responsables en carretera y a usar las luces de emergencia, conos o triángulos como señal de alerta en caso de eventualidades.

Yorleny Castillo contó que las bolsas de aire del carro se "reventaron" fuertemente y ella resultó con grandes golpes también producto de eso. Fotografía: Exclusiva La Teja. (Exclusivas de La Teja/Exclusivas de La Teja)

Yorleny agradece a Dios que ella y su sonidista hayan vivido para contar la historia, pero sí reitera la preocupación que tiene por quedarse sin vehículo para trabajar.