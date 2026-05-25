Sasha Campbell denunció horrible situación que enfrenta en pleno duelo por muerte de su sobrina

La cantante y expresentadora Sasha Campbell denunció una delicada situación que enfrenta mientras atraviesa el dolor por la muerte de su sobrina, Tiffany Arlyne Hall Campbell, fallecida la semana pasada a los 37 años.

La exfigura de Buen día aseguró que está siendo víctima de perfiles falsos en redes sociales que utilizan su nombre e imágenes para publicar mensajes subidos de tono y hasta compartir su número telefónico personal.

Sasha Campbell denunció el uso de fotos de ella para crear perfiles falsos y compartir su número de teléfono con comprometedores mensajes.

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Publican mensajes íntimos usando el nombre de Sasha

Por medio de TikTok, Sasha mostró parte de los mensajes que están circulando en esos perfiles falsos.

“Busco con quién salir esta noche y pasarla rico. Me escriben al WhatsApp…. Soy muy traviesa”, dice uno de los textos que compartió la artista.

Según relató, debido a esas publicaciones ya recibió más de 30 mensajes de hombres interesados en supuestas citas románticas.

“Mi familia y yo estamos pasando un momento muy difícil”

La cantante aseguró sentirse indignada porque todo ocurre justo cuando atraviesa uno de los momentos más dolorosos para su familia tras la muerte de Tiffany Arlyne Hall Campbell.

“Vean, hay cosas difíciles de manejar y además hay gente incómoda que se aprovecha de los momentos donde uno está más vulnerable para atacar. En las últimas horas han aparecido varios perfiles bajo mi nombre en diferentes plataformas de redes sociales”, expresó.

Sasha Campbell compartió esta captura del tipo de mensajes que están compartiendo en esos perfiles falsos. (TikTok/TikTok)

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“Mi familia y yo estamos pasando por un momento muy complicado, muy difícil y tener que además lidiar con gente así, me parece impresionante. Uno pierde un poquito la fe en los seres humanos después de una cosa como esta”, agregó con evidente molestia.

Sasha pidió ayuda para denunciar los perfiles

Sasha Campbell solicitó a sus seguidores que le ayuden a reportar cualquier perfil falso que encuentren utilizando su identidad.

“Ustedes que me conocen les voy a pedir que si se encuentran algunas de estas publicaciones sepan por favor que no fui yo y que además me ayuden a reportarlas”, pidió.

Además, reveló que ya ha recibido cerca de 35 mensajes de hombres a su número personal producto de esas publicaciones falsas.

“Yo en este momento no tengo que estar soportando este tipo de cosas y si usted conoce a esta persona por favor dígale que crezca, que madure”, manifestó.

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Sasha lanzó fuerte indirecta sobre el responsable

La artista también dejó entrever que detrás de los perfiles podría estar una persona con la que habría tenido algún vínculo sentimental en el pasado.

“Ya fue, en serio, no entiendo el nivel de obsesión que tiene y es hora de que lo deje atrás. Yo ya lo olvidé, que lo olvide él también”, concluyó.