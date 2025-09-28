¿Se acuerda de Jonathan López, de Combate?, Este el rumbo que tomó su vida tras el programa

Jonathan López fue uno de los participantes de Combate, de Repretel. (redes/Facebook)

Hace casi una década, Jonathan López se convirtió en uno de los rostros más conocidos de Combate, el popular programa de Repretel.

Tras su paso por la televisión, muchos seguidores del equipo azul y también del naranja se han preguntado qué fue de su vida, pues es de los pocos que no es muy activo en las redes sociales.

El escazuceño entró en la segunda temporada del programa de juegos y se mantuvo por poco más de dos años.

Tras dejar de salir en la pantalla de canal 11, se dedicó un tiempo a hacer eventos con marcas, gracias a la popularidad que ganó frente a las cámaras. Sin embargo, su vida cambió cuando se vino la pandemia.

“Cuando cayó la pandemia, se fue todo lo de los eventos. Trabajé un tiempo con una empresa farmacéutica y con farmacias, como ese era el boom, y así, pero eso no duró mucho”, dijo.

Sin embargo, como dicen, la vida es de cambios y, como lo hizo en el mismo programa, le tocó luchar para salir adelante, y eso lo llevó a caminos insospechados en los cuales conoció su nueva pasión.

“Conocí el mundo de las instalaciones de jardines recreativos y canchas de fútbol 5. A partir de ahí ya me dediqué de lleno a eso”, explicó.

Jonathan López ahora pasa metido en canchas de fútbol, pero no precisamente mejengueando. (Cortesía/Cortesía)

Hoy, es contratista y se dedica por completo a instalar canchas de fútbol 5 y áreas recreativas por todo el país, gracias a su empresa Ces Green, que tiene junto con su pareja sentimental.

“Than”, como le decían sus compañeros de equipo en el reality, contó que su profesión nació, prácticamente, de la necesidad, pues se metió a trabajar en una empresa que se dedicaba a la corta de zacate y a remodelar jardines.

“Cuando no podíamos salir de casa, empecé a trabajar en jardines y luego vi que se me hizo muy interesante, más que todo la parte del césped artificial, porque es un trabajo más limpio que el zacate natural”, mencionó.

Luego se pasó a otra compañía hasta que decidió emprender y, gracias a su buen trabajo, su clientela empezó a crecer.

Lindos recuerdos

Aunque ahora vive alejado de las cámaras y de la misma fama, el excombatiente no olvida lo bien que se la pasó en aquella época.

Según confesó, siente que le dejó muchas más cosas buenas, en especial que le ayudó a vencer un poco su timidez.

Así luce Jonathan López, exparticipante de Combate de Repretel, a casi 10 años de haber terminado el programa. (Cortesía/Cortesía)

De hecho, a él muchos lo recuerdan por ser uno de los más callados de todos los participantes que estuvieron en los cinco años del programa.

“A mí me pasó algo que jamás hubiera creído. Le perdí el miedo a las cámaras. Antes me frustraba un poco hablar frente a ellas, pero el programa me ayudó mucho. Le perdí el miedo y me dio la oportunidad de conocer mucha gente y hacer amistades que todavía conservo”, recalcó.

Cuando entró al programa tenía apenas 21 años y lo hizo por insistencia de su mamá, quien no se lo perdía, y deseaba verlo competir, pues siempre fue muy atleta.

“Mi mamá me decía: ‘¿Por qué no va y lo intenta?’ Y un día le hice caso. Llegué y empecé a participar. Era un tiempo de juventud eterna, jugaba fútbol, boxeo, tenis… y me fue muy bien en Combate”, recordó.

Jonathan López terminó su temporada en el equipo naranja, junto a Alejandra Chinchilla. (redes/Facebook)

Como muchos exconcursantes, también sufrió lesiones en su lucha por ganar cada reto o prueba.

De hecho, su salida se debió a que sufrió una ruptura de ligamento externo en la rodilla, por la cual tuvo que operarse. Además, se lesionó el hombro en una de las pruebas.

“Aún, a veces, se me desmonta. Duele mucho, pero se soporta”, comentó.

En cuanto a sus excompañeros, con algunos, sigue teniendo contacto, pero muy de vez en cuando y por medio de las redes, y hace un tiempo le dio por organizar un reencuentro en una de las canchas de fútbol 5 que remodeló, pero solo Maurely Zárate acudió a la invitación.

Una espinita

López confesó que, de presentarse otra oportunidad para volver a la televisión, no dudaría mucho en aceptar porque quedó con una espinita.

Uno de sus grandes deseos es ser productor de eventos, así como ser DJ, y sabe que tener de nuevo exposición le ayudaría mucho montando un negocio así.

“Tal vez aproveché muy poco la imagen, en ese tiempo nosotros no teníamos ni manager, ni representante, ni nadie que nos guiara. Si se diera una nueva oportunidad aprovecharía el momento para montarme un proyecto así para hacer juegos en escuelas o algo por ahí, pero ahora estoy enfocado en mi empresa”, dijo.

Cuando Jonathan entró a Combate le tocó estar en el equipo azul, pero después lo cambiaron. (redes/Facebook)

En cuanto a su vida más personal, Alejandro tiene una pareja desde hace 12 años, con la que aún no tiene hijos, aunque ella sí tiene dos jóvenes a los que crio desde muy niños.

Además, ahorita está al cuido de su madre y tiene dos perros salchicha, Mimi y Bruno, que son sus grandes chineados.

“Lo bonito de ese momento de Combate fue la emoción que generaba la gente, las fotos, los seguidores… eso siempre se queda en uno. Todavía hay gente que me dice: ‘Me parece haberlo visto’ o que se acuerda, pero es muy poca", concluyó.