¡Sigue la cumbia! Cantante que se agarró con Daniel Montoya da su versión de lo que pasó

Juan Jo Sánchez dice que la ha pasado muy mal en los últimos días. (Melissa Fernandez Silva)

El cantante Juan José Sánchez, quien se agarró en redes sociales con Daniel Montoya, dio su versión de lo que pasó el domingo anterior cuando le cancelaron una presentación en el restaurante El Palenque del pariente, propiedad del humorista.

Él denunció en sus redes sociales que le había cancelado el evento sin darle mayores razones, Daniel le respondió y dijo que el motivo fue porque el show era a las 6 p. m. y el artista no llegó a tiempo, dejándolo como impuntual. también aseguró que siempre se le pagó lo que cobraba, aunque no tocara.

Juanjo asegura que todo se debió a falta de comunicación, pero que el problema se ha ido haciendo más grande al punto que ha recibido ofensas y hasta una llamada amenazándolo.

“He tenido unos días demasiado duros, he recibido ofensas y hasta una llamada amenzándome. He ido al bar a cantar unas cuatro veces en esta administración y unas seis en la anterior. Toda la vida he cantado a las siete de la noche, pero el bar siempre me pide iniciar hasta las nueve y yo siempre he accedido, no he tenido problemas.

“Daniel me pidió que hiciera el show el sábado y yo le dije que después de las nueve no había problema, le hice precio y todo, después me pidió cambiarlo a domingo, nunca me dijo que cerraban a las ocho. Él puso en el afiche que iniciaba a las seis, pero nunca pensé que era en punto, no como todos los demás en que inició más tarde, y quedamos todos contentos. Cuando yo iba de camino, la administradora me dijo que iban a cancelar porque no había nadie, además porque yo no había llegado, o sea, el problema no fue por mí, sino porque no había gente”, comentó.

Daniel Montoya dijo que canceló porque el artista no llegó a la hora que era.

Agregó que siente que en el local no tuvieron empatía con él, la misma que él sí ha tenido cuando le piden que inicie más tarde. De hecho, según él, las meseras le decían a la gente que llegaba que ya no habría show.

“Los dos cometimos un error, fue un tema de comunicación, porque por mi cabeza nunca pasó que yo fuera tarde, pero creo que no fueron justos conmigo, no me dieron chance y yo sí se los he dado a ellos cuando me piden que inicie dos horas después. Yo he tratado de hablar con Daniel, le he puesto que hablemos, que demos nuestros puntos de vista y ya”, dijo.

Juanjo también nos mostró el audio en donde le dicen que hay poca gente y por eso cancelaron.