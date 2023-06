¡Sigue la novela! Carlos Rodríguez no le depositó la pensión de ¢ 4 millones a Elena Correa

Elena Correa y su abogado Fernando Beirute habían presentado varias pruebas para demostrar por qué el monto de la pensión debía de ser alto.

La novela sobre la separación entre Elena Correa y Carlos Rodríguez tiene un nuevo capítulo, el cual tiene que ver nuevamente con el tema de la pensión alimenticia que está pidiendo la exreina de belleza a su expareja.

Según el youtuber Diego Bravo, el pasado 2 de junio el empresario debía depositarle a su aún esposa, los 4 millones de colones que fijó el juez como pensión provisional, pero Rodríguez no lo hizo.

El influencer contó, a través de sus redes sociales, que Rodríguez se habría amparado en que él es un adulto mayor, de 75 años, y que por ende si no paga la pensión no se le puede aplicar la orden de apremio. Es decir, no podrían ir a detenerlo por no depositarle la pensión a su expareja.

Carlos Rodríguez espera que sea haga justicia en su caso con Elena Correa

Dicho monto fue fijado por un juez del Juzgado Contravencional de San Rafael de Heredia a finales de mayo, pero la defensa del exdueño del autódromo La Guácima presentó una apelación, pues les pareció muy elevado.

Carlos Rodríguez y su defensor habían apelado el monto fijado de la pensión. Archivo

Según la resolución 23-000096-0375-PA-5, los 4 millones de colones se establecieron al comprobarse, a través de las pruebas que presentó Correa, que ambos tenían un estilo de vida muy alto “desde el punto de vista económico, puesto que se logra, al menos, por el momento determinarse que ambos constantemente realizaban viajes al exterior, a países como: El Salvador, México, Estados Unidos, Italia, España, y otros”.

LEA MÁS: Video: Carlos Rodríguez: “Está pidiendo una pensión mayor que la que ganan los jueces”

En la audiencia de la semana pasada, por el supuesto caso de violencia doméstica que hay en su contra, Rodríguez dijo a la prensa que la Miss Costa Rica 2017 solo quiere “enriquecerse” en medio del proceso de divorcio que llevaban.

“Ella pretende enriquecerse más de lo que ya lo hizo durante los años que estuvo conmigo. Está pidiendo una pensión mayor que la que ganan los jueces”, dijo en aquel entonces.