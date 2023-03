Un conocido morado se infiltró en el Morera Soto y vio el baile que le pegaron a la Liga

El periodista de Tigo Sports Josué Quesada, quien es un morado declarado, fue uno más de los aficionados que asistió a ver el baile que le montó los Ángeles FC a Alajuelense, este jueves en la noche, ya que también es fiebre del fútbol.

Sin embargo, por no haber nunca escondido sus colores, el comunicador tuvo que aplicar la de los soldados en plena guerra y camuflarse para que no lo reconocieran. Más aún, sabiendo que mucha gente no lo quiere mucho porque es de los que no se guarda lo que piensa.

Josué Quesada mejor se camufló antes de que la agarraran con él. Instagram.

Josué compartió un video de su experiencia en el estadio Morera Soto y en donde aparece como un aficionado más, pero con buena gorra, lentes y mascarilla para que nadie se diera cuenta quién era. Al mejor estilo de Kylian Mbappé o Achraf Hakimi, quienes usaron este método en una reciente visita a Nueva York.

La verdad es que fue una de las mejores decisiones que pudo tomar Josué, pues nadie sabe qué hubiera pasado si en la calentura del momento, los manudos se hubieran dado cuenta de que un morado estaba viendo, en primera fila, el baile que les dieron.

De verdad que se arriesgó bastante, pero por suerte, nada pasó y ya tiene una anécdota más qué contar en sus redes sociales.