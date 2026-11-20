El periodista y presentador de Teletica, Wálter Obando, nos habló sin filtros sobre una lucha muy personal que lo ha acompañado durante varios años: la ansiedad.

A sus 35 años, el comunicador reconoce haber atravesado etapas difíciles, en las que llegó a aislarse de personas importantes y enfrentó problemas para entender lo que estaba sintiendo.

Wálter Obando es periodista de Teletica Formatos y presentador de programas "hijos" de las principales producciones televisivas de canal 7. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

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En una reciente conversación con La Teja, Wal contó que los momentos más complicados comenzaron después de una ruptura amorosa, tras una relación de cinco años.

Él creció viendo relaciones duraderas en su familia (sus papás llevan 55 años de matrimonio, su hermana tiene más de 30 años con su esposo y su hermano más de 25 con su pareja),) lo que lo llevó a idealizar el amor; por eso su rompimiento lo golpeó.

“Construí una relación amorosa y terminó después de cinco o seis años de relación; ahorita no recuerdo bien. A partir de ahí empecé a experimentar, por ejemplo, que cuando tenía problemas con esa persona, mi cuerpo temblaba, era algo que no podía controlar y desconocía a qué se debía ese temblor. A partir de ahí las crisis comenzaron a ser más fuertes. No entendía que era ansiedad”, relató.

A partir de entonces, las crisis se hicieron más fuertes. Entre los 28 y los 30 años vivió su etapa más difícil, pues no comprendía qué le estaba pasando ni cómo manejar sus emociones.

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Wálter Obando vive con sus perros y su gata en esta cabaña ubicada en las montañas de Santo Domingo de Heredia. Su casa la compró hace 7 años y es su refugio. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

La ansiedad lo llevó a aislarse de personas importantes

Obando explicó que siempre ha sido una persona independiente, pero que esa característica se convirtió en aislamiento cuando empezó a sufrir esas crisis.

Poco a poco se desconectó de personas que quería y perdió amistades que todavía valora, simplemente porque no sabía cómo explicar su ausencia. De hecho, recuerda la vez que su familia no supo de él durante 22 días.

“Pensaba que podía resolverlo solo, que tenía que ser fuerte y que no necesitaba a nadie. Pero con el tiempo entendí algo: ser fuerte no significa tener que cargar con todo en silencio”, expresó.

Ocultó su lucha incluso frente a las cámaras de televisión, pero hubo un momento en el que dejó de intentar mostrar una “imagen perfecta” y, por medio de sus redes sociales, empezó a compartir su proceso.

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Esa decisión le permitió conectar con otras personas que atravesaban situaciones similares y los mensajes de quienes se identificaban con su historia le dieron fuerza para continuar con su proceso.

Wálter Obando encontró en el deporte y principalmente en el crossfit uno de sus principales aliados contra la ansiedad. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

La ansiedad también afectó su trabajo en Teletica

Cuando trabajaba en De boca en boca, cubrir conciertos era una de las asignaciones que más le costaban por las multitudes y el esfuerzo de aparentar estar bien.

“Realmente, para mí era una tarea muy fuerte ir a un concierto y ponerme en el mood de las personas que estaban ahí, tener que sonreír y disimular que por dentro estaba desesperado por salir de ahí y terminar mi trabajo”, narró.

A pesar de todo eso, continuó creciendo profesionalmente y asumió el reto de presentar frente a las cámaras, aunque no fue fácil.

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“Gracias a Dios, el canal me ha dado muchas oportunidades de crecimiento. Luego llegó otra prueba más difícil, que fue presentar. Recuerdo que la primera vez que estaba parado en el Marco Picado (el famoso estudio de Teletica), presentando, yo decía: ‘No lo voy a lograr’”, recordó.

Actualmente, Wálter es parte del equipo de periodistas de Teletica Formatos y presentador del programa Mira quién habla, “hijo” de Mira quién baila.

Wálter Obando también vivió este 2026 un despertar espiritual clave en su lucha. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

Buscó ayuda para enfrentar la ansiedad

Esos episodios lo llevaron a decisiones que tomó en su casa en Los Ángeles de Santo Domingo de Heredia, un espacio donde vive cómodo en la montaña junto a sus cuatro perros y su gata. Ahí lee, descansa y disfruta de la soledad que tanto valora.

También el deporte ha sido un gran protagonista en esta lucha, incluso fue una de las primeras herramientas que incorporó a su vida. A los 28 años comenzó a practicar crossfit y se enamoró de esa disciplina, después se interesó por mejorar su alimentación y comenzó a leer para comprender mejor lo que estaba viviendo.

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“Una vez que comencé a leer, dije: ‘Ok, creo que necesito ayuda psicológica’”, mencionó.

Después vinieron la terapia psicológica y los medicamentos para tratar la ansiedad y este año también encontró en la espiritualidad a otra aliada en su lucha.

“Aunque no me sentí orgulloso, lo último a lo que recurrí como salvación fue la ayuda espiritual, que llegó hasta este año, pero creo que Dios me buscó por una razón y hoy estoy eternamente agradecido por esto”, comentó.

Actualmente, asegura que ha aprendido a reconocer cuando atraviesa una crisis y a manejarla de una forma distinta; sin embargo, aclara que el proceso no ha sido sencillo y que la ansiedad sigue presente.

Wálter Obando lleva 10 años trabajando en Teletica en dos periodos distintos: en uno fue reportero de De boca en boca y le tocó participar en transmisiones como las del Carnaval de San José; y en su rol actual como periodista y presentador de Teletica Formatos. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

“Me alegra ser un instrumento para la gente que está sufriendo lo mismo que uno y que lo busca a uno para un consejo. También me alegra haber tomado la decisión de abrir mi corazón y hablar sin miedo sobre este tema, porque creo que, de alguna manera, les da valentía a otros para buscar ayuda también”, enfatizó.

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