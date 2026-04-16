Si le aumentaron el alquiler de la casa, mejor lea esto que podría ahorrarle mucha plata

Si a usted le están cobrando el alquiler de una casa más de lo que se debería, debe acudir a un juez para que revise el contrato que firmó.

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Resulta que el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH) informó que el Índice de Precio al Consumidor (IPC) interanual a marzo de 2026 corresponde a -2.09%, lo que significa que no le pueden subir el alquiler.

Leiner Vargas, economista de la Universidad Nacional, explicó que entre marzo de 2025 y marzo de 2026 hubo un decrecimiento en el costo de la vivienda, es decir, en promedio, en los últimos 12 meses los precios bajaron más de lo que subieron.

Si usted le aumentaron el alquiler aunque el IPC interanual a marzo de 2026 estuvo bajo, debe reclamar ante un juez. (Banhvi/Cortesía)

“Cuando el contrato está en colones, la persona que arrienda la propiedad puede aumentar el precio basado en el comportamiento del índice. Es decir, si sube, los costos incrementan. Si baja, no significa que se va a disminuir el precio”, explicó el economista.

Vargas comentó que los precios del alquiler no solo dependen del IPC, sino también de la oferta y la demanda que hay sobre casas de alquiler, por ejemplo, la zona donde se ubica la estructura y la cantidad de viviendas disponibles para alquilar.

“Se supone que si hay muchas viviendas y mucha oferta, el precio no debería subir”, indicó.

Si a usted recientemente le aumentaron el precio del alquiler, puede reclamar. Si no, puede acudir a un juez para que le ayude.

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¿Cómo puede presentar una denuncia ante un juzgado?

Boris Acosta, experto en derecho, explicó que si una persona se percata de que está alquilando una casa con montos altos, debe acudir a un juzgado civil para que un juez determine qué es lo correcto.

“Es un proceso sumario. Se debe hacer a través de un abogado porque hay que presentar una demanda pequeña”, dijo.

Si una persona firmó el contrato y se percató del error después, puede presentar una denuncia. De hecho, Acosta comentó que es algo común.

“Por ejemplo, sucede que una persona firma por un año y se percata de que, por ley, no podían haberle dado un contrato por menos de 3 años y van a un juzgado”, dijo.

El abogado señaló que la persona que alquila no se arriesga a una sanción.

“Si hubo daños y perjuicios, ningún juez, básicamente, va a condenarlo porque lo único que está haciendo es modificar el contrato para que tenga valor legal”, indicó el especialista.

Los propietarios que aumenten el alquiler podrían no ser sancionados, sino que el juez puede solicitar la modificación del contrato. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, si una persona tiene que pagar con su propio dinero a un abogado para que lo represente en el proceso, probablemente el juez sí condene al responsable para que pague las costas procesales.

Para evitar una situación similar, el abogado recomendó a las personas acudir a un experto en derecho para que le revise el contrato y le confirme que todo está en orden.

“Las personas que alquilan, normalmente se dedican a otras cosas. No son abogados. Si usted tiene un abogado de confianza, haga la consulta y muestre el contrato que van a firmar. Pida al propietario que les facilite un borrador para que el abogado pueda valorar cada detalle con las naturalezas legales que protegen al inquilino y con base a la ley de inquilinato”, explicó.

Alquileres podrían aumentar a partir de mayo

Aunque hubo un decrecimiento en el costo de la vivienda en los últimos 12 meses, Leiner Vargas advirtió que los alquileres podrían aumentar a partir de mayo debido a la guerra en Medio Oriente.

“Los meses de abril, mayo y junio van a estar muy relacionados con el incremento de los precios del petróleo”, dijo.

Además de los alquileres, el incremento de los costos internacionales puede afectar el combustible, las materias primas, los bienes de consumo básico, el transporte público, los costos de logística de las empresas, entre otras cosas.

“Va a tener un impacto en muchas industrias y muchos costos”, afirmó Vargas.

Debido a la guerra, los costos, incluidos los de los alquileres, podrían subir, afectando el bolsillo de los costarricenses. (Shutterstock)

¿Qué pasa con los alquileres en dólares?

Leiner Vargas explicó que el IPC no aplica a las casas que se alquilan en dólares.

“Algunas personas adquieren un crédito o algunas empresas compran un edificio en dólares, por lo que deben alquilar en dólares”, explicó.

Por su parte, el abogado Boris Acosta un alquiler pagado en dólares depende de la devaluación de la moneda.

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