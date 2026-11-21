José Enrique Rojas Herrera sabía que su enfermedad era grave. Cuando acudió por primera vez al médico, el cáncer de páncreas ya estaba en estadio cuatro y se había extendido a otros órganos, entre ellos los pulmones y el hígado.

Su familia recibió una noticia devastadora. Su hermana Marggie Rojas Herrera, quien trabajaba desde 1993 como psicóloga de niños que padecían cáncer en el Hospital Nacional de Niños, conocía de cerca lo que significaba enfrentar esa enfermedad. Sin embargo, nada la había preparado para vivirlo con su propio hermano.

“Cuando él nos dice que tiene cáncer, la palabra no nos era desconocida. Pero saber que era cáncer de páncreas fue terrible. Era un cáncer en estadio cuatro y el desenlace sería que mi hermano iba a morir. Los primeros días nos reuníamos y era como para vernos la cara, nada más. Nadie podía hablar del tema”, recordó.

Una foto inspiradora de José Enrique (Kike) con su hermana Marggie. Él inspiró el Sistema Inteligente para la Prevención y el Acompañamiento de Cánceres del Tracto Gastrointestinal. (Cortesía/Cortesía)

José Enrique falleció en el 2019, pero antes de partir dejó una inquietud que terminaría convirtiéndose en un proyecto para ayudar a miles de personas.

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Una pregunta que terminó convirtiéndose en una misión

Durante su enfermedad, Kike se preguntaba por qué las personas no recibían más información sobre las causas y los factores que pueden aumentar las posibilidades de desarrollar cáncer.

“Él me decía: ‘¿por qué a uno no le dicen por qué da cáncer?’. Yo le explicaba que sí hay mensajes, pero que el ser humano hace como una coraza. A veces queremos andar trasnochados, comer fatal y no hacer ejercicio. Entonces hablábamos de los factores de riesgo y él me dijo que deberíamos alertar a todo el mundo para que no tuviera que pasar por lo que él estaba pasando”, contó Marggie.

De aquella conversación nació la Asociación Costarricense de Pacientes Oncológicos Digestivos (Acopodi), organización que trabaja en educación, prevención y detección temprana de los cánceres del sistema digestivo.

La herramienta utiliza un cuestionario digital que permite a las personas responder preguntas sobre sus antecedentes familiares, entre otras consultas. (Cortesía/Cortesía)

Desde entonces, comenzaron a visitar comunidades para ayudar a las personas a identificar sus factores de riesgo mediante cuestionarios y actividades educativas.

Ahora, ese trabajo dio un paso hacia la tecnología.

De un cuestionario en papel a una herramienta digital

En honor a Kike, Acopodi desarrolló KIKE, el Sistema Inteligente para la Prevención y el Acompañamiento de Cánceres del Tracto Gastrointestinal.

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La herramienta utiliza un cuestionario digital que permite a las personas responder preguntas sobre sus antecedentes familiares, hábitos alimentarios, actividad física, consumo de alcohol y tabaco y algunas condiciones de salud, como el hígado graso o la infección por Helicobacter pylori.

Con las respuestas, el sistema ofrece una orientación sobre los factores de riesgo identificados y recomienda cuáles podrían ser los siguientes pasos, incluida la consulta con un especialista.

La idea es que la persona reciba una explicación comprensible de su situación y sepa cuándo podría ser conveniente acudir, por ejemplo, a un gastroenterólogo.

Es importante aclarar que KIKE no diagnostica cáncer, no sustituye una consulta médica ni reemplaza los exámenes de laboratorio ni los estudios que indique un profesional de la salud.

Para comenzar a usar KIKE, ingrese a https://kike.life/auth

Con las respuestas, el sistema ofrece una orientación sobre los factores de riesgo identificados y recomienda cuáles podrían ser los siguientes pasos (Cortesía/Cortesía)

Una oportunidad para cuidar la salud

El proyecto busca contribuir a resolver un problema importante para Costa Rica. Según los datos compartidos por Acopodi, cada año se registran más de 1.250 casos nuevos de cáncer colorrectal y alrededor de 730 casos de cáncer gástrico.

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La asociación espera que la tecnología permita acercar información y orientación a más personas, sin importar dónde vivan.

“Queremos que nadie tenga que enfrentar sus dudas sobre su salud en soledad. Queremos que Costa Rica conozca esta herramienta y que las personas se acerquen a ella con confianza”. Es el propósito que mueve a la presidenta de Acopodi.