Habló la mujer a la que le cayó un árbol en la cabeza: “Pensé que estaba muerta”

“Pensé que estaba muerta”, dijo este jueves Analía Romero, la mujer a la que este miércoles, cuando caminaba por el centro de Rosario, Argentina, le cayó sobre la cabeza un árbol seco.

En seis denuncias realizadas ante la Municipalidad ya se había advertido que sus raíces estaban podridas y que podría caer. La mujer aún está internada en observación y los médicos aseguraron que está fuera de peligro. Este miércoles, al mediodía, Analía caminaba por una calle céntrica de Rosario, en Moreno y Catamarca, cuando un árbol le cayó sobre la cabeza.

El árbol seco cayó sobre una mujer que caminaba por la acera. Captura de pantalla

El momento trágico quedó registrado en las cámaras de seguridad de un edificio de la zona céntrica. El árbol, de casi 6 metros de altura, se quebró de cuajo desde las raíces y una de las ramas golpeó a la mujer y la tiró al piso. Inmediatamente fue asistida por transeúntes hasta que una ambulancia la llevó al Hospital Italiano de la ciudad santafecina.

“Fue tan fuerte el golpe que se me nublaba la vista y pensaba lo peor. Pensé que estaba muerta“, dijo Analía al medio local Radio 2, aún internada y en observación.

Con temor por posibles secuelas del golpe y de acuerdo a lo que los profesionales aconsejan cada vez que hay una contusión en la cabeza, explicó: “Hasta que no me hicieran una resonancia no iba a cerrar los ojos”.

Es por eso que recién pudo conciliar el sueño a las cuatro de la mañana.

“Pensé lo peor” “Yo me tenía que ir a tomar el colectivo, esperaba el 153 en Salta y Dorrego. Recibí una llamada de mi marido que estaba cerca y nos íbamos a encontrar. Pero no llegamos“, dijo sobre los momentos previos a lo que es un accidente del cual la Municipalidad deberá hacerse responsable.

Mujer dijo que antes del impacto llegó a escuchar el crujido del árbol. La Nación

“Sentí el golpe atrás en la cabeza y en la espalda. En ningún momento pierdo la conciencia, pero fue tan fuerte el golpe que se me nublaba la vista y pensaba en lo peor”, dijo.

Incluso, dijo que antes del impacto llegó a escuchar el crujido del árbol.

“Pensé que me podía haber costado la vida. Miraba al cielo y le pedía al señor que todavía no, que no me lleve”.

Tras el accidente, vecinos del lugar le dieron al marido de Analía copias de las seis “denuncias con fotos de cómo estaban las raíces” que habían realizado en la Municipalidad para que lo saquen. Por otra parte, Analía contó que el personal de la ambulancia Sies que fue a asistirla, no actuó de manera profesional.

LEA MÁS: “Estoy aquí porque Donald Trump me violó”, declaró la escritora E. Jean Carroll ante la Justicia

“La chica que me quería bajar de la ambulancia, ella no vio el video. Pensó que yo pasé y que [el árbol] me había rozado la pierna. Le tenía que pedir perdón a ella, yo no paraba de llorar, fue inhumano”, aseguró.

No obstante, destacó la atención que recibió de las personas que se acercaron a auxiliarla: “Tengo unas ganas de conocerlas y abrazarlas. Me consolaban y me hablaban todo el tiempo, que no me iba a dormir, que no era mi momento”.