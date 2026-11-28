Thor pasó de ser un perrito zaguatico indigente que siempre buscaba comida entre la basura a tener una familia que lo chinea con amor del bueno.

Este peludito, que antes se llamaba Igor, tuvo un pasado difícil, pero un hombre que se apiadó de él le cambió el destino y le permitió encontrar un hogar donde hoy es el rey.

El rescate ocurrió aproximadamente en octubre del año pasado, cuando un muchacho iba por una calle de Cartago y vio a Igor buscando qué comer entre la basura.

Thor se convirtió en el compañero inseparable de la familia Molina. Desde que llegó a su nuevo hogar, el pasado quedó atrás y comenzó una vida llena de cariño. (Cortesía/Cortesía)

No lo pensó demasiado. Dio la vuelta con su carro, se bajó, le abrió la puerta y lo invitó a subir. Igor se montó y, poco después, fue llevado al veterinario.

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Ahí comprobaron que estaba desnutrido, tenía pulgas y una pequeña particularidad en una de sus orejas, cuya punta estaba partida. También tenía una condición en su labio inferior, que desde entonces se mantiene bajo control.

Lo vacunaron, lo atendieron y le dieron comida. Durante unos tres o cuatro meses, el muchacho lo cuidó, pero como ya tenía varios perros, decidió buscarle una familia que pudiera darle todo el cariño y la atención que merecía.

Un encuentro que cambió su vida

La publicación de Igor en Facebook llegó a los ojos de don Cristian Molina, el papá de Neivy Molina, una joven vecina de San Sebastián, San José, que estaba buscando un perrito después de que la familia perdiera a su schnauzer en diciembre pasado.

De buscar comida en la basura a dormir tranquilamente en una casa donde lo aman. Thor, quien antes se llamaba Igor, encontró una segunda oportunidad gracias al rescate y la adopción. (Cortesía/Cortesía)

La historia y la fotografía del peludito los conquistaron. Don Cristian contactó al rescatista y fue a recogerlo el 31 de enero, aproximadamente a las 10 de la mañana.

El muchacho que lo había rescatado no solo entregó al perrito, sino que también le dio una pecherita, una cadena y alimento para que comenzara su nueva vida.

Desde ese día, Igor pasó a llamarse Thor y dejó atrás la incertidumbre de no saber dónde conseguir comida para convertirse en uno de los consentidos de la casa.

Neivy, quien está por cumplir 20 años, recuerda que al principio el perrito se quedó mirando a los integrantes de su nueva familia, un poco asustado, porque no los conocía, pero ese temor duró poco.

“Se nos tiró encima, empezó a estar con nosotros y, obviamente, desde el primer momento uno siente mucho amor”, contó la joven.

Thor disfruta muchísimo compartir con los niños de la familia. Su carácter juguetón y cariñoso hizo que se ganara rápidamente el corazón de todos. (Cortesía/Cortesía)

Peludito que reparte cariño

Thor es de esos perros que no saben ser discretos. Cuando alguien llega a la casa, él tiene que saludar, acercarse y asegurarse de que esa persona sepa que está ahí.

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Con los hermanos menores de Neivy tiene una relación muy especial. En casa tiene peluches, juguetes y hasta una camita, pero lo que más disfruta es compartir con los chiquitos.

Cuando ellos llegan, Thor baja con alguno de sus muñequitos, lo tira al suelo y comienza el juego. Es su manera de invitarlos a pasar un rato juntos.

También es muy sociable con personas desconocidas, incluso cuando salen a caminar. Si algún niño se acerca a acariciarlo, él se deja querer de inmediato.

Es juguetón, cariñoso y, según Neivy, de esos perros que se dejan llevar por el cariño que les dan.

En casa tiene sus lugares favoritos: una casita en el patio y la habitación de Neivy, donde duerme en su propia camita. A veces, cuando ella lo busca, Thor se encuentra debajo de la cama, disfrutando de uno de sus escondites favoritos.

Familia quiere seguir adoptando

Thor disfruta de sus paseos, de compartir con otros perros y de la comida que le dan en casa. Su familia lo lleva a controles veterinarios y, hasta ahora, gracias a Dios, se ha mantenido muy sanito.

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Además de su alimento, recibe algunos gustitos, como huevo cocinado con papa, que le preparan un par de veces por semana.

Los hermanos menores de Neivy son algunos de los compañeros de juegos favoritos de Thor. El peludito siempre baja con alguno de sus juguetes para invitarlos a divertirse. (Cortesía/Cortesía)

Una vez les pegó un buen susto. Estaban en casa de la abuela cuando un portón quedó abierto y Thor aprovechó para salir.

Lo llamaron y no aparecía. Durante cerca de media hora la familia lo buscó preocupada, hasta que un vecino avisó que el perrito estaba sentado afuera de su propia casa. Thor había encontrado el camino de regreso.

Ahora Nevy y su familia quieren darle todavía más compañía. Como ella estudia parte del año y trabaja durante la otra parte, están pensando en adoptar un perrito para que el peludito tenga un hermanito.

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“No descartamos adoptar un cachorro ni tampoco un perro adulto. Lo que queremos es darle otra oportunidad a un animalito que la necesite”, confirma la mamá humana.

Porque la historia de Thor les dejó claro que adoptar puede cambiar una vida.

Él pasó de buscar comida en la basura a tener una familia que lo cuida, lo lleva al veterinario, le compra juguetes, lo saca a pasear y lo recibe con amor todos los días.

Es juguetón, cariñoso y, según Neivy, de esos perros que se dejan llevar por el cariño que les dan. (Cortesía/Cortesía)

Hoy ya no es Igor, aquel perrito que luchaba por sobrevivir. Hoy es Thor, el rey de la casa, y una prueba de que una oportunidad, cuando viene acompañada de amor, puede cambiarlo todo.