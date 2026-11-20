La historia de Chispa comenzó mucho antes de que sus patitas llegaran a la casa de doña Marianela Arce Rodríguez, en Santo Domingo de Heredia.

Para encontrar el origen de esta linda amistad, hay que viajar hasta una película: “La máscara”, protagonizada por Jim Carrey.

Marianela era pequeña cuando vio a Milo, el simpático jack russell terrier que acompaña al protagonista de la cinta. Desde entonces quedó enamorada de esa raza y, sin imaginarlo, terminó contagiándole ese sueño a su hijo, quien hoy tiene diez años.

Chispa llegó como un regalo de Navidad, pero terminó convirtiéndose en una de las alegrías más grandes de toda la familia. Ese botón es para pedir comida. (Cortesía/Cortesía)

Una Navidad, el pequeño pidió un regalo muy especial: quería un jack russell terrier.

Su familia comenzó a buscar y encontró un criadero especializado. Esperaron hasta que naciera una camada cercana a la Navidad y llegó el momento de escoger.

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Pero, según recuerda Marianela, fue Chispa quien hizo la elección.

“Mi hijo las puso como todas de frente y la que caminó hacia él fue ella. Entonces sentimos que ella lo había escogido. Fue amor a primera vista”, contó.

La cachorrita tenía apenas dos meses, pero ya tenía nombre: Chispa.

Un nombre con historia

El nombre tampoco fue una casualidad. Años atrás, cuando el hijo de Marianela tenía unos tres años, la familia llevó una cachorrita chihuahua hasta San Carlos para entregársela a otra persona.

Para Chispa, cada paseo es una nueva aventura y una oportunidad para disfrutar junto a las personas que más quiere. (Cortesía/Cortesía)

Durante el viaje, el pequeño escuchaba que la perrita se llamaba Chispita, Chispa y pasó todo el camino hablándole, señalándole árboles y montañas.

Cuando llegó el momento de entregarla, lloró porque creyó que aquella cachorrita se quedaría con él.

Por eso, cuando llegó el momento de bautizar a la nueva integrante de la familia, Marianela recordó aquella anécdota y propuso recuperar ese nombre tan especial.

Así nació Chispa.

Inteligente, juguetona y con mucho amor para repartir

Hoy tiene 10 meses y es una jack russell terrier en toda regla: inquieta, inteligente, curiosa y con una energía que parece no acabarse nunca.

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Sabe hacer trucos, aplaude juntando sus patitas y hasta tiene un botón para comunicar lo que quiere.

Además de ser una compañera inseparable, Chispa sorprendió a su familia con su instinto protector hacia Duquesa, la nueva integrante de cuatro patas. (Cortesía/Cortesía)

Cuando llega la hora de comer, lo presiona para pedir alimento. Pero si le sirven un sabor que no le gusta, insiste hasta conseguir que le cambien el menú.

“Es demasiado inteligente. Uno le habla y ella hace contacto visual, mueve la cabeza para un lado y para el otro, levanta las orejas. Es como si estuviera haciendo un esfuerzo por entenderlo a uno”, comenta su mamá humana.

También es una perrita muy cariñosa. De hecho, cuando termina alguno de sus trucos, espera su recompensa favorita: ¡un beso!

Chispa aplaude tres veces y luego ofrece su cachete porque sabe perfectamente lo que viene.

Aunque disfruta jugar, correr y salir de paseo, también tiene un lado maternal que sorprendió a todos.

Chispa es una perrita cariñosa, juguetona y muy inteligente que disfruta compartir cada momento con sus seres queridos. (Cortesía/Cortesía)

Ahora también es la hermana mayor

Hace poco llegó Duquesa, una yorkshire terrier de apenas dos meses, y Chispa asumió un papel que nadie imaginaba: el de hermana mayor.

Le presta sus juguetes, juega con cuidado y está pendiente de ella. Si la pequeña llora, se acerca para revisarla y hasta la jala suavemente con sus patitas para tenerla cerca.

“Nos tiene derretidos. Es increíble verla con la otra perrita, lo cuidadosa que es y cómo la protege, a pesar de ser tan intensa”, contó doña Marianela.

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La playa también está entre sus lugares favoritos. Corre por la arena, se mete al mar, persigue palitos y puede repetir el juego una y otra vez.

Para su familia, compartir esos paseos se volvió parte indispensable de la vida.

Una pequeña que cambió la rutina familiar

Doña Marianela asegura que la perrita les regaló algo que a veces cuesta encontrar entre el trabajo, las obligaciones y las pantallas: tiempo de calidad juntos.

Entre juegos, paseos y muchos besos, Chispa demuestra que el amor de una mascota puede transformar la vida cotidiana de toda una familia. (Cortesía/Cortesía)

Su hijo aprendió nuevas responsabilidades, como alimentarlas, limpiarles los platos, recoger sus necesidades y enseñarles buenos hábitos.

“Ha sido una unión familiar. Nos ha regalado la posibilidad de caminar juntos, hacer actividades y compartir más tiempo. También ha sido importante para que mi hijo aprenda la responsabilidad de cuidar a otro ser vivo”, dijo.

Chispa es una Jack Russell Terrier

“Creí que ya no iba a querer más perros por lo que uno sufre cuando les pasa algo. Pero llego a Chispa y me recuerda tanto a mi otra perrita que me tiene completamente enamorada”.

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Es lo único que le hace falta, manejar y llevar a la familia a pasear, porque le encanta salir. (Cortesía/Cortesía)

“Yo he sido muy estricta con los perros, pero con esta no he podido. Ya hasta se acuesta en mi almohada. Le dije a mi esposo que ya no pude ser tan estricta, que a esta la quiero disfrutar”, finalizó.