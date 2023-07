Agradecida mamá camina cada año a los pies de la Negrita para agradecer un gran milagro

Ana Cristina Araya es una mamá que vive agradecida con la Virgen de Los Ángeles, debido a un gran milagro que le concedió.

Hace 36 años, cuando estaba embarazada de su primera hija, los médicos le dijeron que la bebé venía con serios problemas que no le permitirían tener una vida normal, por lo que ella le pidió a la Virgen de Los Ángeles que tomara el control de su embarazo.

“Yo sabía que ella como mamá me iba a entender y me hizo el milagro de que mi hija naciera bien. Le prometí a La Negrita que mientras tenga fuerzas voy a seguir viniendo a agradecerle por el milagro que me dio.

“Solo he faltado cuatro años: por la pandemia, por una operación que me hicieron y otra por una quebradura, nada más”, agregó.

Ella salió este domingo con su familia desde Curridabat, a las 5:50 a. m., y ya las 9:30 a. m., ya estaban en la basílica.

“Me siento muy contenta porque nuevamente tuve la oportunidad de venir a la romería, porque tengo salud y a mi familia”.