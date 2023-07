Doña Blanca Nieves lloró al contar por qué fue a visitar a la Virgencita

Doña Blanca Nieves no se cambia por nadie por haber hecho la romería. Foto: Rocío Sandí. Z. (Rocío Sandí Z.)

Para doña Blanca Nieves Garro Alvarado caminar este domingo desde la catedral de Cartago hasta la basílica de los Ángeles fue todo un logro.

La señora, de 70 años, contó que cada paso que dio lo hizo agradeciendo a la Negrita por ayudarla en un reemplazo en la rodilla derecha que le tuvieron que hacer hace cuatro meses y del que se está recuperando superbién.

Ella es vecina de Tres Ríos pero su hija Jazmín Meléndez la llevó en carro hasta Cartago para hacer una romería de dos kilómetros que fue corta en distancia pero enorme en la fe.

Este domingo por ratos llovió en Cartago, pero eso no apagó la fe de los romeros. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z.)

“Cuando me iban a operar yo le dije a la Virgencita que si para la Romería estaba bien, iba a venir a caminar por lo menos dos kilómetros y pude hacerlo, me siento muy contenta y agradecida”, dijo doña Blanca Nieves entre lágrimas, por la gran emoción que sentía de estar a las puertas de la basílica.

“Yo le dije a mi hija que aunque fuera un ratico quería venir y estoy feliz, muy feliz de haberlo logrado, me siento demasiado bien, no me dolió nada y eso me tiene muy agradecida”, afirmó.

La adulta mayor contó que tiene cuatro hijos y siete nietos y ellos fueron otro gran motivo para hacer el esfuerzo de visitar a la Virgen.

Blanca Nieves Garro llegó a agradecer un gran favor a la Negrita

“Aquí vengo también por mis nietos, los jóvenes a veces no creen que Dios está ahí cerca, ellos piensan que están en la vida por ellos mismos, pero en realidad todo se lo debemos al Padre Celestial, pero bueno, para eso están los papás y los abuelos, para orar por ellos”, manifestó.

Jazmín dijo que también se sentía muy agradecida con Dios y con la Negrita por ver a su mamá tan bien luego de la cirugía.

“Yo siempre trato de estar cerca de mi mamá y un día de estos me dijo que ella quería venir a dar gracias a la Virgencita porque se siente muy bien de la rodilla operada, entonces le dije que con todo gusto la acompañaba y de una vez nos pusimos de acuerdo para venir hoy”, expresó la orgullosa hija.