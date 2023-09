Al tico sí le importan el costo de la vida y el desempleo, pero existe un tema que lo angustia más

A los costarricenses sí les importa mucho la situación con respecto al desempleo y el costo de la vida, de hecho, si estos dos problemas se juntan, se convierten en la principal preocupación del tico.

Aclaramos este punto porque el pasado miércoles 20 de setiembre, cuando salió la más reciente encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR), el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, les bajó el piso a estos dos problemas sociales.

El actual gobierno también debe atacar con todo el desempleo y el costo de la vida.

“Nos parece oportuno resaltar que el desempleo y el costo de vida ya no son los temas que más preocupan a los costarricenses, gracias al trabajo que estamos haciendo en esas materias”, dijo el ministro.

Esa frase nos quedó dando vueltas en la cabeza porque de acuerdo a los datos de la encuesta, el asunto no es como el ministro lo pinta, pero como podemos equivocarnos mejor buscamos a los expertos en el tema para determinar si Rodríguez tiene la razón y nosotros estamos detrás del palo.

El politólogo Gustavo Araya se refirió al análisis que hizo el ministro Rodríguez Vives.

“No es cierto lo que dice el ministro de Comunicación, lo que pasa es que no saben leer bien la encuesta o no la quieren leer bien”, dijo Araya.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves va perdiendo poco a poco el apoyo de Costa Rica

Son problemas reales

“El desempleo y el costo de la vida siguen siendo problemas, no han desaparecido. Están en la lista de preocupaciones más importantes de la población.

Buscar trabajo y no encontrar golpea fuerte al pueblo. (Shutterstock)

“Pero obviamente pasan a una posición menos mencionada, porque ahora más que el desempleo las personas se tienen que preocupar por sus vidas y las de sus seres queridos. Los asesinatos no solo afectan a los maleantes y narcotraficantes, sino también a las personas inocentes.

“En el caso del costo de la vida sucede igual, no es que no sea una preocupación de la gente. Lo que sucede es que están viendo cómo la corrupción regresó y eso les preocupa más que el costo de la vida. Que no les alcance la plata les pasa todos los días, pero que haya corrupción en el Gobierno les molesta más”, explica Araya.

Pero no nos quedamos solo con los que nos explicó Gustavo Araya, así que nos fuimos a ver con lupa los resultados de la encuesta del CIEP-UCR, en la que a la pregunta sobre el principal problema del país, la gente puso en primer lugar la inseguridad y delincuencia con un 27,8%; en segundo lugar, la corrupción con un 15,9%.

El tercer lugar fue para el desempleo con un 13,2% y en cuarto lugar el costo de la vida y la situación económica con un 12,8%. Los datos realmente confirman lo dicho por Araya sobre que posiblemente en el gobierno no saben leer la encuesta, ya que si se unen los resultados del desempleo y el costo de la vida, se convierten en el segundo principal problema del país que ven los ticos y que va casi de la mano con el primer lugar.

No se vale

“Las personas no dan sus opiniones en las encuestas para que las autoridades estudien y analicen. Es para que tomen acciones. Para que hagan algo.

Tanta inseguridad actualmente superó al desempleo y el costo de la vida, pero no los desapareció. (Rafael Pacheco Granados)

“El hecho de que el costo de la vida y el desempleo sigan apareciendo, tal como lo demuestra la encuesta, quiere decir precisamente que el Gobierno no ha hecho nada y que más bien ahora hay más problemas adicionales y urgentes. No se vale hacer una lectura complaciente y acomodadiza de lo que dicen las personas en el país”, asegura Araya.

LEA MÁS: ¡Haga caso, por favor! Evite hacerle fiesta de cumpleaños a niños menores de 5 años

El politólogo Sergio Araya, coincide con Araya.

“Los números (de la encuesta) pueden verse desde diferentes ángulos, en este caso el Gobierno decide verlos desde una posición que les resulte favorable. Puede el Gobierno, incluso, darle fuerza al apoyo de más del 50% de la población, dejando de lado que viene disminuyendo ese apoyo.

A la gente sí le preocupa cómo cada día cuesta más llenar el plato de comida al menos tres veces al día. (Jose Cordero)

“El desempleo y el costo de la vida sí están en los resultados, lo que pasa es que los problemas de seguridad nos tienen en una situación que podríamos catalogar de emergencia nacional”, reitera don Sergio.

Costas cambian de parecer

Sharon Camacho, investigadora del CIEP-UCR, también aclara que el desempleo y el costo de la vida siguen firmes como problemas principales de los ticos y que al aparecer en la encuesta con prácticamente un 13% cada uno, significa que 1 de cada 10 ticos los consideró entre los principales problemas del país.

También la investigadora se refirió al dato de que el apoyo al presidente estuvo por debajo del 53% en Limón, Guanacaste y Puntarenas, algo que llama la atención, porque justo en esas provincias el Partido Progreso Social Democrático se impuso en la segunda ronda de las pasadas elecciones presidenciales.

“Al leer bien los datos se nota que en Guanacaste, Puntarenas y Limón ya se nota un desgaste considerable en la valoración que le dan al presidente. Quienes en algún momento le dieron la confianza ahora empiezan a pedir respuestas y ponen en la mesa la realidad que están viviendo con respecto a las promesas de campaña”, aseguró la investigadora.