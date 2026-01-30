Banco de Costa Rica ofrece casas con descuentos de hasta 35%

Si usted está buscando una vivienda donde quiere construir sus sueños o transformarla para un proyecto familiar o profesional, el Banco de Costa Rica tiene varias estructuras disponibles en diferentes lugares del país.

A través de su sitio web, se pueden encontrar varias opciones, algunas con altos precios, mientras que otras cuentan con descuentos.

Este medio tuvo la libertad de elegir algunas viviendas con buenos precios.

Parte de las casas que el BCR está ofreciendo son las siguientes:

Casa en Alajuela

El Banco de Costa Rica ofrece varias viviendas que están a la venta en diferentes lugares del país. (Banco de Costa /Banco de Costa Rica)

Folio N.º 2-451296-000

Ubicación: San Antonio, Alajuela, Alajuela. Villa Anatolia, de la entrada sobre calle principal, 600 metros sur y 30 metros oeste.

190,87 m² Área de construcción: 132,00 m²

132,00 m² Precio inicial: ¢42.345.000,00

¢42.345.000,00 Descuento: 15%

15% Precio final: ¢35.993.250,00

¢35.993.250,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en San Carlos

Folio N.º 2-436475-000

Ubicación: Pital, San Carlos, Alajuela. 375 metros sureste del colegio de Pital.

631,73 m² Precio inicial: ¢45.759.000,00

¢45.759.000,00 Descuento: 15%

15% Precio final: ¢38.895.150,00

¢38.895.150,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Upala

Folio N.º 2-468369-000

Ubicación: Upala, Upala, Alajuela. Contiguo al lado este de la plaza de toros, urbanización Montecristo lote A-1.

262,00 m² Área de construcción: 217,00 m²

217,00 m² Precio inicial: ¢43.899.000,00

¢43.899.000,00 Descuento: 15%

15% Precio final: ¢37.314.150,00

¢37.314.150,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Paraíso

Folio N.º 3-92669-000

Ubicación: Llanos de Santa Lucía, Paraíso, Cartago. Desarrollo Consolidado Llanos de Santa Lucía, lote número 19-I.

160,00 m² Área de construcción: 240,00 m²

240,00 m² Precio inicial: ¢49.475.000,00

¢49.475.000,00 Descuento: 25%

25% Precio final: ¢37.106.250,00

¢37.106.250,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Barranca

Folio N.º 6-35656-000

Ubicación: Barranca, Puntarenas, Puntarenas. Riojalandia #1, de la esquina noroeste del Hogar de Ancianos Miguel Moreno, 40 metros sur y 70 metros oeste, costado sureste de la vía de acceso.

179,00 m² Área de construcción: 132,10 m²

132,10 m² Precio inicial: ¢23.775.000,00

¢23.775.000,00 Descuento: 15%

15% Precio final: ¢20.208.750,00

¢20.208.750,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Sarchí

Folio N.º 2-100296-000

Ubicación: Sarchí Sur, Sarchí, Alajuela. De la escuela pública de Sarchí Sur, 80 metros noroeste.

313,72 m² Área de construcción: 143,00 m²

143,00 m² Precio inicial: ¢65.736.000,00

¢65.736.000,00 Descuento: 35%

35% Precio final: ¢42.728.400,00

¢42.728.400,00 Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

