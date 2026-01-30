Nacional

Banco de Costa Rica ofrece casas con descuentos de hasta 35%

El Banco de Costa Rica tiene viviendas en venta con descuentos en distintas zonas del país

Por Ingrid Hidalgo

Si usted está buscando una vivienda donde quiere construir sus sueños o transformarla para un proyecto familiar o profesional, el Banco de Costa Rica tiene varias estructuras disponibles en diferentes lugares del país.

A través de su sitio web, se pueden encontrar varias opciones, algunas con altos precios, mientras que otras cuentan con descuentos.

Este medio tuvo la libertad de elegir algunas viviendas con buenos precios.

Parte de las casas que el BCR está ofreciendo son las siguientes:

Casa en Alajuela

Casa en Alajuela
El Banco de Costa Rica ofrece varias viviendas que están a la venta en diferentes lugares del país. (Banco de Costa /Banco de Costa Rica)
  • Folio N.º 2-451296-000
  • Ubicación: San Antonio, Alajuela, Alajuela. Villa Anatolia, de la entrada sobre calle principal, 600 metros sur y 30 metros oeste.
  • Área del terreno: 190,87 m²
  • Área de construcción: 132,00 m²
  • Precio inicial: ¢42.345.000,00
  • Descuento: 15%
  • Precio final: ¢35.993.250,00
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en San Carlos

Casa en San Carlos
El Banco de Costa Rica ofrece varias viviendas que están a la venta en diferentes lugares del país. (Banco de Costa /Banco de Costa Rica)
  • Folio N.º 2-436475-000
  • Ubicación: Pital, San Carlos, Alajuela. 375 metros sureste del colegio de Pital.
  • Área del terreno: 631,73 m²
  • Precio inicial: ¢45.759.000,00
  • Descuento: 15%
  • Precio final: ¢38.895.150,00
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Upala

Casa en Upala
El Banco de Costa Rica ofrece varias viviendas que están a la venta en diferentes lugares del país. (Banco de Costa /Banco de Costa Rica)
  • Folio N.º 2-468369-000
  • Ubicación: Upala, Upala, Alajuela. Contiguo al lado este de la plaza de toros, urbanización Montecristo lote A-1.
  • Área del terreno: 262,00 m²
  • Área de construcción: 217,00 m²
  • Precio inicial: ¢43.899.000,00
  • Descuento: 15%
  • Precio final: ¢37.314.150,00
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Paraíso

Casa en Paraíso
El Banco de Costa Rica ofrece varias viviendas que están a la venta en diferentes lugares del país. (Banco de Costa /Banco de Costa Rica)
  • Folio N.º 3-92669-000
  • Ubicación: Llanos de Santa Lucía, Paraíso, Cartago. Desarrollo Consolidado Llanos de Santa Lucía, lote número 19-I.
  • Área del terreno: 160,00 m²
  • Área de construcción: 240,00 m²
  • Precio inicial: ¢49.475.000,00
  • Descuento: 25%
  • Precio final: ¢37.106.250,00
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Barranca

Casa en Barranca
El Banco de Costa Rica ofrece varias viviendas que están a la venta en diferentes lugares del país. (Banco de Costa /Banco de Costa Rica)
  • Folio N.º 6-35656-000
  • Ubicación: Barranca, Puntarenas, Puntarenas. Riojalandia #1, de la esquina noroeste del Hogar de Ancianos Miguel Moreno, 40 metros sur y 70 metros oeste, costado sureste de la vía de acceso.
  • Área del terreno: 179,00 m²
  • Área de construcción: 132,10 m²
  • Precio inicial: ¢23.775.000,00
  • Descuento: 15%
  • Precio final: ¢20.208.750,00
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Casa en Sarchí

Casa en Sarchí
El Banco de Costa Rica ofrece varias viviendas que están a la venta en diferentes lugares del país. (Banco de Costa /Banco de Costa Rica)
  • Folio N.º 2-100296-000
  • Ubicación: Sarchí Sur, Sarchí, Alajuela. De la escuela pública de Sarchí Sur, 80 metros noroeste.
  • Área del terreno: 313,72 m²
  • Área de construcción: 143,00 m²
  • Precio inicial: ¢65.736.000,00
  • Descuento: 35%
  • Precio final: ¢42.728.400,00
  • Contacto: 2547-7099 o al correo consultasbienesbcr@bancobcr.com

Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

