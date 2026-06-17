Bar se alistaba para transmitir el Mundial, pero una insólita denuncia les quitó algo muy importante

Un bar restaurante de comida colombiana se preparaba para proyectar en la televisión los partidos del Mundial este miércoles 17 de junio; sin embargo, una insólita denuncia les impidió transmitir el juego con sonido.

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Bubalú Cocktail, ubicado en Barrio Escalante, anunció en redes sociales que una persona los denunció por el ruido.

“Tenemos una situación que nos está afectando desde hace ratito. Ustedes saben que somos un bar restaurante; por ende, los bares restaurantes ponen musiquita para ambientar. Nuestra única fuente generadora de sonido es el televisor”, dijo el establecimiento.

Un bar restaurante de comida colombiana se preparaba para proyectar el partido de la selección este miércoles 17 de junio, pero unas denuncias impiden hacerlo con sonido. (LUIS ACOSTA/AFP)

El Ministerio de Salud los notificó por varias denuncias presentadas por una persona y los funcionarios realizaron mediciones.

“Nos pasamos 0,3 decibeles de lo permitido por la ley, así que nos quitaron el sonido. Hasta ahí todo bien, la ley es la ley. Luego, presentamos un plan e hicimos remodelaciones. Se aprobó y volvimos a tener sonido”, afirmó.

Denuncias prohiben a bar restaurante poner partidos con sonido

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Creyeron haber resuelto todo, pero...

A dos días de que iniciara el Mundial, les llegó otra notificación por parte de las autoridades en la que se señalaba que el sonido fue suspendido otra vez.

“Volvieron a medir y dicen que la medición marcó esta vez 0,1 decibel por encima de lo que dice la ley y ahora estamos tomando medidas para solucionarlo lo más rápido posible. Por el momento no tenemos sonido”, dijo.

El bar restaurante señaló que las autoridades midieron el ruido y afirmaron que se sobrepasó 0,1 decibel y por eso no pueden poner sonido en el establecimiento. (Shutterstock)

Esta situación ocurre justamente cuando este miércoles 17 de junio juega Colombia contra Uzbekistán. El bar restaurante podrá poner el juego, pero no se escuchará a los comentaristas ni el ambiente durante el partido.

“Con todo el dolor en el alma, el partido de este miércoles va totalmente sin sonido. Eso sí, pueden cantar los goles normal, lo que no se puede es poner a sonar el televisor”, indicó.

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