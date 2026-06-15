BCR entregará licencias sin cita este miércoles a personas que aprueben la prueba de manejo

El Banco de Costa Rica (BCR) anunció que en tres de sus sucursales atenderá a las personas que aprueben la prueba práctica de manejo este miércoles 17 de junio en el Estadio Nacional.

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Quienes pasen la prueba no tendrán que sacar una cita para obtener su licencia.

Se habilitará espacio en Plaza Rohrmoser, Plaza Mayor y Paseo de los Estudiantes, cerca del Estadio Nacional.

Tres sucursales del BCR atenderá a personas que aprueben la prueba de manejo este miércoles 17 de junio. (Cortesía del BCR/Cortesía del BCR)

La entidad atenderá a los usuarios en un horario de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

Si la persona no se presenta en la sucursal, deberá tramitar el documento con cita al día siguiente en cualquier Punto País del BCR. Recuerde que las citas se pueden realizar por medio de la página de la entidad, la app BCR Móvil o al teléfono 800-BCRCITA (800-227-2482).

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Le entregarán una cita tras pasar la prueba

Una vez que usted pase la prueba en el Estadio Nacional, le entregarán una ficha con un consecutivo y el nombre de la oficina donde quiera ser atendido.

Luego, debe ir a la oficina correspondiente y presentar la ficha, su cédula de identidad y el dictamen médico. También debe pagar 6.000 colones por el trámite.

La entidad le imprimirá la licencia tipo A o B, según se requiera.

El BCR afirmó que este proceso tarda alrededor de 10 minutos.

El BCR indicó que aquellas personas que hagan el trámite tras aprobar la prueba el miércoles, deben presentar la ficha, su cédula de identidad y el dictamen médico.

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