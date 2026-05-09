Casos de chikungunya aumentan en el país: confirman nuevo contagio en mujer de 53 años

Un nuevo caso de chikungunya fue confirmado este sábado 9 de mayo por el Ministerio de Salud.

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Se trata de una mujer de 53 años, vecina de Alajuelita. Ella cuenta con antecedente de un viaje reciente a Nicaragua.

Salud indicó que, según la investigación epidemiológica que se realizó, este caso podría calificarse como importado.

El Ministerio de Salud confirmó un sexto caso de chikungunya en el país. Foto de Shutterstock (Shutterstock)

Su diagnóstico fue confirmado en un establecimiento de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y posteriormente por el laboratorio del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA).

En lo que va de este año, el país reporta un total de seis casos.

El caso más reciente fue confirmado por las autoridades el pasado 17 de abril. Una mujer de 37 años, vecina de Tibás y con antecedente de viaje a Nicaragua, fue infectada.

Salud confirmó otros casos: dos en Esparza, uno en Guanacaste y uno en Heredia.

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¿Qué síntomas genera este virus?

Salud informó que los síntomas más frecuentes de este virus son fiebre alta (mayor a 39 °C), dolor e inflamación en las articulaciones, dolor de cabeza, náuseas y malestar general.

Si usted presenta alguno de estos síntomas, es mejor que acuda al médico.

Las autoridades recomiendan a la población utilizar repelente contra mosquitos, vestir ropa de manga larga y usar mosquiteros, especialmente en las horas de mayor actividad del mosquito.

Las autoridades recomendaron la eliminación de criaderos en los hogares para evitar el aumento de casos de chikungunya y otros virus. (Shutterstock /Shutterstock)

También aconsejaron eliminar posibles criaderos, como recipientes con agua estancada dentro y fuera de las casas.

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