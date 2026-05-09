Gerardo Castaing es nombrado como viceministro de Seguridad

El conocido criminólogo Gerardo Castaing tendrá un importante cargo en el gobierno de Laura Fernández.
Castaing fue nombrado viceministro de Unidades Regulares del Ministerio de Seguridad Pública.
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El cargo de Castaing fue anunciado este viernes 8 de mayo tras el traspaso de poderes.
Su nombramiento se da en un momento de crisis de seguridad que vive el país; el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó el año pasado 873 homicidios, siendo el tercer año más violento de la historia de Costa Rica.
Cada día se reportan casos de violencia en diferentes partes del país. Las autoridades informan sobre balaceras en las que personas, estén o no involucradas, resultan heridas o, peor aún, terminan sin vida.
Castaing, quien fue jefe del OIJ, trabajará al lado de Gerald Campos, quien fue designado como ministro de Seguridad Pública. En el gobierno de Rodrigo Chaves, Campos era el ministro de Justicia.
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Otros viceministros de Laura Fernández
Además de Castaing, Laura Fernández nombró otros viceministros para cada cartera de su gobierno:
- Asuntos Parlamentarios del Ministerio de la Presidencia: Alejandro Barrantes
- Asuntos Administrativos y Gestión Territorial del Ministerio de la Presidencia: Charlyn de los Ángeles Sánchez
- Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: Alexander Peñaranda
- Administrativa del Ministerio de Seguridad: Carolina Castro
- Unidades Regulares del Ministerio de Seguridad Pública: Nelson Barquero
- Gobernación y Policía del Ministerio de Gobernación y Policía: Omer Badilla
- Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Paz: Nils Ching
- Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia y Paz: Sandra Rodríguez
- Egresos del Ministerio de Hacienda: Luis Antonio Molina
- Administrativo-Financiero del Ministerio de Agricultura y Ganadería: Julián Arias
- Técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería: Fernando Vargas
- Energía del Ministerio de Ambiente y Energía: Ronny Rodríguez
- Agua y Gobernanza Marina del Ministerio de Ambiente y Energía: Ana Guzmán
- Desarrollo Empresarial y Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio: Christian Rucavado
- Área Económica y Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio: Jorge Acuña
- Administrativa de Gestión Estratégica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes: Suleyka Aymerich
- Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes: Pablo Camacho
- Transportes y Seguridad Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes: Sofía Fallas
- Administrativa del Ministerio de Educación Pública: Sofía Ramírez
- Académica del Ministerio de Educación Pública: María Alexandra Ulate
- Salud del Ministerio de Salud: Juan Carlos Esquivel y Allan Mora
- Área Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Stephanie Chandler
- Ára Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Gabriela Serrano
- Administrativo del Ministerio de Cultura y Juventud: Alexander Castro
- Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud: Sally Molina
- Juventud del Ministerio de Cultura y Juventud: Miguel Arrieta
- Planificación y Política Económica del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica: Marlon Navarro
- Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones: Alonso Zeledón
- Planificación Sectorial del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos: Marisol Castro
- Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior: Arianna Arce
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