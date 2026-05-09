Gerardo Castaing es nombrado como viceministro de Seguridad

El conocido criminólogo Gerardo Castaing tendrá un importante cargo en el gobierno de Laura Fernández.

Castaing fue nombrado viceministro de Unidades Regulares del Ministerio de Seguridad Pública.

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El cargo de Castaing fue anunciado este viernes 8 de mayo tras el traspaso de poderes.

Su nombramiento se da en un momento de crisis de seguridad que vive el país; el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó el año pasado 873 homicidios, siendo el tercer año más violento de la historia de Costa Rica.

Laura Fernández designó a Gerardo Castaing como uno de los viceministros de Seguridad Pública. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP) (MARTIN BERNETTI/AFP)

Cada día se reportan casos de violencia en diferentes partes del país. Las autoridades informan sobre balaceras en las que personas, estén o no involucradas, resultan heridas o, peor aún, terminan sin vida.

Castaing, quien fue jefe del OIJ, trabajará al lado de Gerald Campos, quien fue designado como ministro de Seguridad Pública. En el gobierno de Rodrigo Chaves, Campos era el ministro de Justicia.

Gerardo Castaing, especialista criminológico, es el nuevo viceministro de Seguridad. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS )

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Otros viceministros de Laura Fernández

Además de Castaing, Laura Fernández nombró otros viceministros para cada cartera de su gobierno:

Asuntos Parlamentarios del Ministerio de la Presidencia: Alejandro Barrantes

Asuntos Administrativos y Gestión Territorial del Ministerio de la Presidencia: Charlyn de los Ángeles Sánchez

Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: Alexander Peñaranda

Administrativa del Ministerio de Seguridad: Carolina Castro

Unidades Regulares del Ministerio de Seguridad Pública: Nelson Barquero

Gobernación y Policía del Ministerio de Gobernación y Policía: Omer Badilla

Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Paz: Nils Ching

Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia y Paz: Sandra Rodríguez

Egresos del Ministerio de Hacienda: Luis Antonio Molina

Administrativo-Financiero del Ministerio de Agricultura y Ganadería: Julián Arias

Técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería: Fernando Vargas

Energía del Ministerio de Ambiente y Energía: Ronny Rodríguez

Agua y Gobernanza Marina del Ministerio de Ambiente y Energía: Ana Guzmán

Desarrollo Empresarial y Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio: Christian Rucavado

Área Económica y Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio: Jorge Acuña

Administrativa de Gestión Estratégica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes: Suleyka Aymerich

Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes: Pablo Camacho

Transportes y Seguridad Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes: Sofía Fallas

Administrativa del Ministerio de Educación Pública: Sofía Ramírez

Académica del Ministerio de Educación Pública: María Alexandra Ulate

Salud del Ministerio de Salud: Juan Carlos Esquivel y Allan Mora

Área Laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Stephanie Chandler

Ára Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Gabriela Serrano

Administrativo del Ministerio de Cultura y Juventud: Alexander Castro

Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud: Sally Molina

Juventud del Ministerio de Cultura y Juventud: Miguel Arrieta

Planificación y Política Económica del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica: Marlon Navarro

Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones: Alonso Zeledón

Planificación Sectorial del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos: Marisol Castro

Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior: Arianna Arce

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