Catarata Río La Fortuna es reconocida como uno de los mejores lugares turísticos del mundo

Costa Rica vuelve a enamorar al planeta entero gracias a una de las joyas naturales más impresionantes que tiene el país.

La famosa Catarata Río La Fortuna, ubicada en San Carlos, acaba de entrar por primera vez al exclusivo grupo del 1% de los mejores destinos turísticos del mundo, reconocimiento otorgado por la plataforma Tripadvisor dentro de los premios “Travelers’ Choice Best of the Best 2026”.

La Catarata Río La Fortuna fue reconocida entre el 1% de mejores destinos turísticos del planeta. (ADIFORT/Cortesía)

El lugar turístico sancarleño apareció en una lista soñada donde también figuran destinos mundialmente famosos como Bali, Londres, Dubái, París, Roma, Marrakech y Nueva York, algo que tiene llenos de orgullo a los vecinos de La Fortuna y a todos los amantes de la naturaleza costarricense.

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El reconocimiento se logró luego de analizar millones de reseñas y comentarios hechos por turistas de todo el mundo durante los últimos 12 meses.

La naturaleza alrededor de la catarata es abundante en aves y mamíferos. (ADIFORT/Cortesía)

Las evaluaciones se realizaron entre más de ocho millones de lugares registrados en Tripadvisor, plataforma considerada una de las más importantes del planeta en temas de turismo y viajes.

Miles de turistas visitan cada semana esta joya natural ubicada en San Carlos. (ADIFORT/Cortesía)

La impresionante caída de agua cristalina de 70 metros, rodeada de bosque tropical, senderos ecológicos, fauna silvestre y paisajes dignos de postal, terminó conquistando a viajeros de países como Francia, España, India, Estados Unidos, Inglaterra, Colombia y México.

Actualmente, la catarata recibe cerca de mil visitantes diarios que llegan buscando conexión con la naturaleza, aventura y la paz que transmite uno de los rincones más hermosos de Costa Rica.

“Hace 25 años, visitar la catarata Río La Fortuna era toda una odisea. Sin senderos definidos, apenas con bejucos para sostenerse, cruzábamos quebradas y regresábamos empapados, pero siempre con la certeza de haber vivido algo único y hermoso.

El impresionante color del agua y la biodiversidad enamoran a visitantes de todo el mundo. (ADIFORT/Cortesía)

“Hoy ese mismo escenario natural sigue siendo maravilloso, pero con condiciones que lo hacen más accesible y seguro. Gracias a la inversión realizada por la Asociación de Desarrollo de La Fortuna (ADIFORT), los visitantes disfrutan de senderos bien trazados, puentes en medio del bosque y fuentes de agua para hidratarse durante el recorrido”, comentó José Eduardo Jiménez Vásquez, gerente de catarata Río La Fortuna.

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Naturaleza que deja sin palabras

La experiencia en este destino va mucho más allá de observar una catarata. Durante el recorrido, los turistas pueden bajar 530 escalones rodeados de abundante vegetación, escuchar el sonido de aves exóticas y encontrarse con perezosos, tucanes, pizotes, guatusas, pavas silvestres y una enorme variedad de mariposas y peces.

Senderos, bosque tropical y fauna silvestre forman parte de la experiencia en La Fortuna. (ADIFORT/Cortesía)

Además, el sitio cuenta con restaurante, cafetería, heladería, coctelería, tienda de souvenirs, baños, parqueos, vestidores, lockers, zonas de descanso y hasta un pequeño hotel para abejas mariolas, un detalle que ha llamado muchísimo la atención de visitantes extranjeros.

“Estos detalles nos han permitido recibir reconocimientos de Tripadvisor en 2024 y 2025, ubicándonos entre el 10% de los destinos más recomendados.

“En 2026 alcanzamos el 1% de preferencia mundial, confirmando que estamos haciendo las cosas bien y que nuestros visitantes se llevan experiencias memorables que desean compartir”, añadió Jiménez.

Al pasar por uno de los puentes usted se puede topar esta belleza de familia. (ADIFORT/Cortesía)

Uno de los turistas que visitaba el lugar era Sera, procedente de Andalucía, España, quien aseguró haber quedado impactado con la belleza natural del sitio.

“Nos gusta mucho viajar y Costa Rica es una de nuestras mejores opciones porque es un país increíble. Lo mejor es bañarse en esta cascada; este reconocimiento es más que merecido”, expresó el europeo.

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En Tripadvisor también abundan comentarios llenos de admiración hacia el destino costarricense. “Vistas impresionantes de la cascada, casi no parecen reales en las fotos que tomamos”, escribió un viajero estadounidense.

Turistas europeos y estadounidenses destacan la belleza natural de este rincón costarricense. (ADIFORT/Cortesía)

Turismo ayuda a una comunidad

Detrás del éxito de la catarata Río La Fortuna también existe un fuerte trabajo social. El lugar es administrado por ADIFORT, organización comunal sin fines de lucro que invierte el 100% de las ganancias en proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de La Fortuna.

“Nos sentimos sumamente complacidos porque es el premio a un esfuerzo sincero, a una visión que busca mejorar la calidad de vida del distrito de La Fortuna.

La caída de agua de 70 metros se convirtió en una de las más admiradas de Tripadvisor. (ADIFORT/Cortesía)

“Gracias a eso podemos ayudar a rescatar gente en condición de calle, apoyar escuelas con materiales y becas, además de ofrecer espacios deportivos y recreativos para nuestra comunidad”, explicó el gerente.

De todo tipo de reptiles se puede encontrar uno ya que la naturaleza es abundante. (ADIFORT/Cortesía)

Ahora, el objetivo de ADIFORT es seguir creciendo y atraer nuevos mercados turísticos. Entre los proyectos que analizan destaca la construcción de un impresionante puente de cristal de 437 metros de largo, así como nuevos espacios de conservación y recreación en una propiedad conocida como Siete Ríos.

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Esta caída del agua es exclusiva en el mundo y eso lo entienden los turistas. (ADIFORT/Cortesía)

Mientras tanto, la catarata Río La Fortuna continúa demostrando por qué Costa Rica sigue siendo uno de los destinos naturales más admirados y deseados del planeta.