¡Cayó el acumulado! Este es el número ganador

La Junta de Protección Social (JPS) sorprendió este martes 5 de mayo al sacar el acumulado.
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Pasadas las 7:35 p.m. se jugó el sorteo del acumulado tras los Chances. La bolita con la palabra “Acumulado 1” salió con un jugoso premio.
Después de que saliera la esperada bolita, se sacaron las bolitas de la serie y el número, las cuales fueron 895 y 28, respectivamente.
El premio del Acumulado 1 estaba en 1.617 millones de colones.
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Acumulado 2 salió el viernes
El viernes 1 de mayo salió el Acumulado 2 con un monto de 587 millones de colones, con la serie 597 y el número 99.
Al salir, este acumulado se reanudó con un monto de 536 millones de colones en dos emisiones.
Este viernes 8 de mayo se jugará de nuevo este sorteo tras los Chances.
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