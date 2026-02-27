Cierre parcial en EE. UU. afecta Global Entry: así impacta a viajeros costarricenses

El gobierno federal de Estados Unidos anunció un cierre parcial hace unas semanas afectando varios servicios, entre ellos Global Entry, que busca agilizar el ingreso y tránsito de turistas en Estados Unidos.

Según medios internacionales, el Departamento de Seguridad Nacional se ha visto afectado por este cierre parcial, porque el Congreso no tomó medidas para financiar la agencia antes del 13 de febrero.

Además de Global Entry, se suspendió también el TSA PreCheck, cuyo servicio se reanudó hace unos días.

Debido al cierre parcial del gobierno federal, el programa Global Entry fue suspendido. Los viajeros tienen que utilizar las filas habituales en los aeropuertos junto con los demás pasajeros. (Shutterstock/Shutterstock)

La suspensión del programa Global Entry afecta a viajeros de diferentes nacionalidades, entre ellos costarricenses.

El medio The New York Times informó que en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, los quioscos de Global Entry no están en funcionamiento. Sin embargo, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza permitió que los viajeros, miembros del programa, utilicen la fila prioritaria.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que los agentes asignados a Global Entry iban a ser reasignados para procesar a todos los demás viajeros que lleguen en los aeropuertos.

Los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que cuentan con este beneficio pueden utilizar las filas de procesamiento principal, debidamente marcadas. Mientras tanto, los demás miembros del programa pueden dirigirse a las filas de visitantes que están debidamente marcadas.

De momento, se desconoce la fecha en que finaliza el cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos.

¿Qué es Global Entry y cómo se solicita?

Global Entry es un programa que permite a los viajeros, entre ellos costarricenses, registrarse en un quiosco específico, donde hay menos filas y tiempo de espera.

Sin embargo, con su suspensión debido al cierre parcial del gobierno federal, los miembros de Global Entry tienen que dirigirse a la fila habitual junto con otros viajeros, lo que significa filas largas y más tiempo de espera.

Además de Costa Rica, los países que también forman parte del programa son Argentina, Australia, Colombia, Japón, México, Panamá, entre otros.

Aunque Global Entry está suspendido en los aeropuertos, las personas que quieren entrar a este programa pueden hacerlo porque el sitio web aún está en funcionamiento.

Global Entry es un programa que permite a los viajeros un ingreso más ágil, con menos filas y tiempo de espera. (MARIO TAMA/Getty Images via AFP)

La solicitud se puede hacer por medio de este sitio web. Se debe pagar una tarifa de 120 dólares para aplicar.

En el sitio web se debe descargar y leer el formulario de consentimiento informado. El documento puede enviarlo por medio del correo electrónico globalentry@migracion.go.cr. El formulario puede ir con firma digital.

También se puede entregar de forma presencial en la recepción de la Dirección General de Migración y Extranjería.

El formulario debe ser entregado dentro de los 10 días hábiles siguientes a la solicitud del programa.

Varios solicitantes han indicado en redes sociales que están a la espera de que se les apruebe. También hay personas que están esperando que se les asigne una cita para una entrevista.

