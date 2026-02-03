¿Circula por Circunvalación? MOPT anuncia cierres por trabajos en puente del río María Aguilar

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) iniciará este martes 3 de febrero las labores de instalación de las vigas prefabricadas en el puente sobre el río María Aguilar en Circunvalación, por lo que el paso se regulará para evitar incidentes.

El paso regulado iniciará a las 3 p.m. y finalizará a las 8 p.m. para completar el traslado y descarga de las vigas prefabricadas. Solo habrá un carril disponible sobre la rampa norte, es decir, la rampa de ingreso a la rotonda de la Y Griega.

Además, desde las 8 p.m. de este martes y hasta las 3 a.m. del miércoles 4 de febrero, habrá cierre total de los dos carriles de la rampa norte para hacer el izaje de las vigas.

El MOPT anunció paso regulado y cierres esporádicos mientras se realizan labores en el puente sobre el río María Aguilar. (MOPT/MOPT)

Habría cierres en otros carriles

Las autoridades indicaron que este martes desde las 8 p.m. y hasta las 3 a.m. habría cierres esporádicos y breves en los carriles sentido Hatillos-Zapote, según la necesidad.

El MOPT informó que el proyecto de reconstrucción del puente sobre el río María Aguilar tiene un 40% de avance.

Este proyecto cuenta con recursos por 4.657.297,54, provenientes del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), según Obras Públicas y Transportes.

