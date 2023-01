Comunicador señalado por Piero Calandrelli como trol del gobierno se sacude

El comunicador y creador de contenido Andrés Mora fue citado por Alberto Vargas (Piero Calandrelli) como uno de los supuestos integrantes de la red de troles que trabaja actualmente para el Gobierno.

Durante la comparecencia que tuvo Vargas ante los diputados de la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos, manifestó que el limonense trabaja para el medio de comunicación digital El Guardián y dijo, además, que los pagos que le dan por sus servicios para desinformar y manipular a la población los recibe por medio de dicho medio de comunicación.

Piero señaló a Andrés Mora como uno de los troles que trabaría para el gobierno. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Andrés reaccionó ante estas declaraciones y aseguró en su página de Facebook que todo eso es mentira.

“Un medio de comunicación al que le debo tanto, por haberme permitido la enorme oportunidad de dirigirme a su honorable audiencia por medio de coberturas desde la provincia de Limón, me duele ver como una persona sin escrúpulos trata de desprestigiar el trabajo periodístico que ustedes han visto a lo largo de los años en El Guardián.

“Sinceramente las mentiras y difamaciones que este personaje Piero Calandrelli se atrevió a mencionar tanto para El Guardián como hacia mi persona, en donde no tengo tan honorable título de periodista, pero sí el espíritu, y asegurar que en una red de troles este medio era utilizado para actos ilícitos que solo él se los imagina y asegura sin ninguna evidencia o prueba contundente”, redactó Mora.

El comunicador dice que no entienden los intereses que mueven a Vargas para decir las afirmaciones que él califica como puras mentiras.

“Un humilde corresponsal donde no soy empleado directo ni fijo del medio de comunicación, asegurar tantas mentiras, movido por intereses que solo Alberto Vargas alias Calandrelli sabrá.

Andrés dice que todo lo que dice Alberto Vargas es mentira. Foto: Captura de Facebook. (Cortesía de )

“Seguiremos adelante, actuando de manera correcta, transparente y honesta como siempre en mis publicaciones de contenido que he posteado, ¿que no le gusta el contenido? eso depende de su posición partidaria y criterio personal, que es válido, pero es la realidad de las cosas en la política en nuestro país y con el derecho que me otorga la Constitución Política de Costa Rica a la libertad de expresión”, añadió.

Vargas quedó de llevar a la Asamblea Legislativa las pruebas que acrediten la afirmaciones que hizo en la comparecencia, entre ellas la participación de Andrés en la supuesta red de troles.