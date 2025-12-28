Conductores deberán tomar precauciones: paso por Hatillo tendrá afectación este martes

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que el paso en Hatillo se verá afectado este martes 30 de diciembre.
LEA MÁS: JPS anuncia el calendario de sorteos de Lotería y Chances para enero 2026
Debido a los trabajos que se están realizando en la zona, habrá paso regulado en la ruta 39, conocida como Circunvalación.
Esta medida se aplicará desde las 6 a.m. hasta las 5 p.m. de este martes, por lo que podría haber más presa.
Se recomienda utilizar rutas alternas para evitar esta zona, mientras se realizan trabajos como parte del proyecto en Hatillos 7 y 8.
LEA MÁS: CCSS hace llamado urgente a donar sangre este domingo 28 de diciembre
Proyecto estaría listo pronto
El MOPT anunció hace unas semanas que el proyecto estaría listo en el primer trimestre del 2026.
A partir de ese momento, los conductores podrán utilizar el paso elevado en Hatillo 7 y 8.
Las autoridades de Obras Públicas y Transporte informaron, en ese momento, que el proyecto tenía un avance de 82%.
El paso elevado tendrá unos 385 metros de longitud y los conductores podrán utilizar los dos carriles, uno por sentido, con aceras.
LEA MÁS: ¿Tiene cita de laboratorio el 31 de diciembre? Hospital permite adelantarla o atrasarla