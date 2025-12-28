Nacional

Conductores deberán tomar precauciones: paso por Hatillo tendrá afectación este martes

MOPT anunció que habrá paso regulado en Circunvalación

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que el paso en Hatillo se verá afectado este martes 30 de diciembre.

LEA MÁS: JPS anuncia el calendario de sorteos de Lotería y Chances para enero 2026

Debido a los trabajos que se están realizando en la zona, habrá paso regulado en la ruta 39, conocida como Circunvalación.

Esta medida se aplicará desde las 6 a.m. hasta las 5 p.m. de este martes, por lo que podría haber más presa.

Puente los Hatillos
MOPT anunció que este martes 30 de diciembre habrá paso regulado en Circunvalación por los trabajos del proyecto vial en Hatillo. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Se recomienda utilizar rutas alternas para evitar esta zona, mientras se realizan trabajos como parte del proyecto en Hatillos 7 y 8.

LEA MÁS: CCSS hace llamado urgente a donar sangre este domingo 28 de diciembre

Proyecto estaría listo pronto

El MOPT anunció hace unas semanas que el proyecto estaría listo en el primer trimestre del 2026.

A partir de ese momento, los conductores podrán utilizar el paso elevado en Hatillo 7 y 8.

Las autoridades de Obras Públicas y Transporte informaron, en ese momento, que el proyecto tenía un avance de 82%.

El paso elevado tendrá unos 385 metros de longitud y los conductores podrán utilizar los dos carriles, uno por sentido, con aceras.

Puente los Hatillos
El paso se verá afectado el martes por los trabajos en Hatillo 7 y 8. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

LEA MÁS: ¿Tiene cita de laboratorio el 31 de diciembre? Hospital permite adelantarla o atrasarla

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
MOPTHatilloCircunvalaciónpaso regulado
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.