Conozca si su número salió ganador en el sorteo de Chances de este viernes 28 de noviembre

La Junta de Protección Social dio a conocer los números ganadores del sorteo de Chances de este viernes, cuyo premio mayor alcanzó los ₡240 millones en total

Por Ingrid Hidalgo

¿Resultó millonario? Este viernes 28 de noviembre se jugó el famoso sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS), en el que se dieron a conocer los números ganadores.

Varias bolas pequeñas salieron de las tómbolas con los números, según el premio, mientras los jugadores estaban ansiosos de saber si el suyo resultó ganador.

Estas son las combinaciones que fueron anunciadas esta noche en el sorteo:

  • Premio mayor: 10, serie 779
  • Segundo premio: 87, serie 639
  • Tercer premio: 49, serie 661
Este viernes 7 de noviembre se realizó el sorteo de Chances de la Junta de Protección Social.
La JPS realizó este viernes el último sorteo de Chances de noviembre. (JPS/JPS)

Para este sorteo, el premio mayor es de 120 millones de colones por emisión, es decir, 240 millones en total.

El segundo premio es de 37 millones de colones por emisión y el tercero, 9 millones de colones por emisión.

Si usted ganó alguno de estos números, aproveche para reclamar su premio.

En estos lugares puede reclamar su dinero

Hay varios sitios donde usted puede reclamar su premio, si es que resultó ganador.

Se puede reclamar en la JPS, algún puesto de los socios comerciales o cualquier agencia del Banco de Costa Rica, para que le entreguen el dinero correspondiente.

Sorteo de Chances
El premio mayor del sorteo de Chances de este viernes es de 240 millones de colones en total. (JPS/JPS)

Si usted compró el número en el sitio web de la JPS, el dinero le será depositado en su cuenta bancaria de forma automática.

Sorteo extraordinario de la Lotería

El domingo 30 de noviembre habrá un sorteo extraordinario de la Lotería de la Persona Joven.

El premio mayor está muy jugoso, pues es de 150 millones de colones por emisión, es decir, 300 millones de colones en total.

Si usted quiere intentarlo de nuevo y ver si resulta ganador, compre su número de suerte.

La fracción tiene un costo de 1.500 colones, y el entero, de cinco fracciones, 7.500 colones.

