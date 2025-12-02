Costa Rica contará con observación internacional de la UE en elecciones presidenciales

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó que la Unión Europea desplegará observadores para que vigilen las elecciones presidenciales de 2026.

Las autoridades electorales extendieron una invitación a los representantes de la Unión Europea para que expertos electorales estén presentes en las elecciones.

LEA MÁS: Estos son los mejores puntajes del examen de admisión del TEC

“El selecto grupo de la misión de expertos electorales de la UE, estarán arribando al país en el mes de enero próximo, donde analizarán áreas temáticas específicas y técnicas del proceso electoral costarricense, con base en los estándares democráticos vigentes y suscritos por Costa Rica”, indicó el TSE.

Unión Europea enviará a Costa Rica observadores para las elecciones presidenciales de 2026. (Rafael Pacheco Granados)

Luego de los comicios presidenciales, estos expertos rendirán un informe con posibles recomendaciones para futuras elecciones en el país.

LEA MÁS: (Video) El grito de “fuera, fuera” persiguió a Rodrigo Chaves a un lugar que nadie imaginó

¿Cuándo son las elecciones presidenciales?

Las elecciones presidenciales se celebrarán el próximo 1.° de febrero de 2026, en las cuales los ciudadanos tendrán que elegir a su presidente y su partido de preferencia para las diputaciones.

Las elecciones presidenciales se realizarán el 1 de febrero de 2026, según el calendario del TSE. Foto: Jonathan Jiménez Flores (JONATHAN JIMENEZ)

El TSE indicó que si no se llegara a la cantidad de votos mínimos; es decir, el 40% necesario para ganar, la segunda vuelta electoral se realizará el 5 de abril de 2026.

LEA MÁS: El dólar está por el suelo en Costa Rica y no van a creer quién es el culpable