Costa Rica recibe a segundo grupo de migrantes deportados: Estas son las nacionalidades

Costa Rica recibió la tarde de este viernes 17 de abril el segundo grupo de migrantes deportados por Estados Unidos como parte del acuerdo firmado. Varios de ellos son de nacionalidad brasileña, según la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

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Antes de las 5:30 p.m., el vuelo, que traía a 22 migrantes extranjeros y a 8 costarricenses, tocó suelo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Migración indicó que entre los deportados se encuentran una persona menor de edad, de 15 años, de nacionalidad rumana que viajó con su papá y una persona adulta mayor de Irlanda.

Los migrantes deportados por EE.UU. que llegaron al país son de Brasil, China, Irlanda, Azerbaiyán y otros países. Foto: John Durán (JOHN DURAN/Migrantes deportados Estados Unidos)

Estos son los países de origen del segundo grupo de migrantes que llegó al país:

Brasil: 8 personas (cinco hombres y tres mujeres)

Rumania: 3 personas (todos hombres)

China: 2 personas (ambas mujeres)

Azerbaiyán: 2 personas (ambos hombres)

Uzbekistán: 3 personas (todos hombres)

Irlanda: 1 persona (hombre)

India: 1 persona (hombre)

Vietnam: 1 persona (hombre)

Bielorrusia: 1 persona (hombre)

Se les exoneró de la visa de ingreso a los migrantes de Bielorrusia, India, China, Vietnam, Azerbaiyán y Uzbekistán.

Un total de 22 migrantes llegaron al país este viernes de países como India, Azerbaiyán, Irlanda, Brasil, China, Rumania, entre otros. Foto: John Durán (JOHN DURAN/Migrantes deportados Estados Unidos)

¿Qué pasará con estos migrantes?

Migración indicó que, una vez realizado su control migratorio, se les explica el proceso con ayuda de traductores y, además, se verifica sus estados de salud junto a Cruz Roja.

Al igual que el primer grupo que llegó al país hace unos días, los deportados tienen la opción de acogerse al programa de Retorno Voluntario Asistido, gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para volver a sus países de origen.

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Los migrantes también pueden aplicar por un refugio o una estancia regular en Costa Rica bajo categorías humanitarias si optan por no retornar a sus países de origen por diferentes razones, por ejemplo, el temor por su integridad física y emocional.

Los migrantes deportados podrán optar por el retorno voluntario a sus países de origen o quedarse en Costa Rica. Foto: John Durán (JOHN DURAN/Migrantes deportados Estados Unidos)

La OIM se encargará del hospedaje y la alimentación de los migrantes deportados.

Amplían periodo de estancia para migrantes

Omer Badilla, director general de Migración, informó que se extendió el periodo de estancia para los migrantes deportados.

Él señaló que el programa inicial era por siete días, pero ahora tendrán una cobertura hasta de meses.

El director general de Migración, Omer Badilla, comentó que entre los deportados hay un menor de 15 años, acompañado de su papá. Foto John Durán (JOHN DURAN/Migrantes deportados Estados Unidos)

“¿Qué pasa con las personas que no deciden acogerse al programa de Retorno Voluntario Asistido? Pues la institucionalidad los aborda y les brinda opciones para integrarse en el país. (...) Queremos que vuelvan a países, pero respetaremos la decisión de las personas que sientan temor o crean tener algún temor en su país de origen, por lo que van a ser protegidas", dijo.

El director de Migración indicó que se está trabajando en el programa de integración para las personas que no quieran retornar a sus países, en conjunto con otras organizaciones, con el fin de ayudarlos a integrarse a Costa Rica y buscar trabajo.

Migración informó que se les amplió el periodo de estancia a los migrantes; pueden quedarse meses en el país. Foto: John Durán (JOHN DURAN/Migrantes deportados Estados Unidos)

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