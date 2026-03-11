¿Cuándo aplicarán los estudiantes de colegio las Pruebas Nacionales Estandarizadas Diagnósticas?

Los estudiantes de sexto grado están realizando esta semana las Pruebas Nacionales Estandarizadas Diagnósticas, pero, ¿cuándo será el turno de los muchachos de colegio?

El Ministerio de Educación Pública (MEP) informó que los estudiantes de secundaria aplicarán estas pruebas a finales de este mes.

Según el calendario, estos exámenes se realizarán del lunes 23 al viernes 27 de marzo.

Las autoridades señalaron que solamente los muchachos de último año de colegios académicos, técnicos y nocturnos, ya sean públicos y privados, aplicarán las pruebas.

Los estudiantes de último año de secundaria realizarán las Pruebas Nacionales Estandarizadas Diagnósticas a finales de marzo. (MEP/MEP)

De momento se desconoce la cifra exacta de jóvenes que participarán en las Pruebas Nacionales Estandarizadas Diagnósticas.

Más de 65 mil estudiantes de primaria aplican pruebas

Mientras los alumnos de colegio se preparan para las pruebas diagnósticas, los niños de primaria están realizándolas esta semana.

Justamente este miércoles 11 de marzo realizaron el examen de matemáticas.

Los chicos ya aplicaron el martes 10 de marzo la de estudios sociales. Este jueves 12 de marzo realizarán la de español y, el viernes, toca ciencias.

Un total de 65.397 estudiantes de sexto grado de primaria, provenientes de 3.434 escuelas públicas y privadas del país, están participando en las Pruebas Nacionales Estandarizadas Diagnósticas, que se basan en los conocimientos y las habilidades que deben haber desarrollado los alumnos.

Mientras los muchachos de colegios se preparan para las pruebas diagnósticas, más de 65 mil niños de último año de primaria están realizando los exámenes esta semana. (MEP/MEP)

Con estas pruebas, el MEP busca identificar las fortalezas y áreas de mejora para el logro de los aprendizajes de los estudiantes, con el apoyo de los docentes y familias.

