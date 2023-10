!De Costa Rica para el mundo! Estudiante de la UCR fue premiado en Europa

Tras participar en el Programa de Verano de la muy prestigiosa Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN), el tico Matías Leandro Flores, de tan solo 22 años, ganó un premio que solo recibieron cuatro estudiantes universitarios de todo el mundo.

Matías Leandro Flores, de 22 años, ganó un premio del Programa de Verano de la Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN). (Cortesía)

El galardón fue la cereza en el pastel para Leandro, luego de trabajar durante dos meses en uno de los cuatro experimentos de esa organización, en Ginebra, Suiza.

A él lo seleccionó la organización no gubernamental NIC Costa Rica, entidad nacional que financia y gestiona la beca de Costa Rica para ese programa de verano.

¡O sea, no cualquiera llega a semejante logro, pues lo escogieron por su excelente currículo estudiantil y cualidades académicas!

Este joven, vecino de Moravia, estuvo en ese país europeo entre junio y agosto anterior, donde tuvo una labor tan destacada que le valió el premio denominado “Moritz Karbach LHCb”.

Dicha distinción le fue otorgada el 5 de setiembre y se la entregaron dos semanas después, gracias a sus aportes en esa pasantía.

“Fui estudiante de verano de la colaboración del experimento LHCb que es uno de los cuatro experimentos principales del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN”, explicó el estudiante de quinto año de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica.

Dicho premio se da con base en la presentación de cada proyecto, además del rendimiento y la motivación mostrados por los pasantes. Este año se otorgó (de forma separada) a cuatro estudiantes de verano del LHCb y Matías fue uno de ellos.

“El proyecto que trabajé consistía en el análisis del consumo energético de las computadoras del sistema LHCb Online, que son computadoras que procesan muchos datos que vienen del experimento y usan mucha energía, por lo que resulta útil estudiar el consumo y eficiencia energética de estas”, explicó el joven.

Este futuro ingeniero estuvo dos meses en una pasantía en Ginebra, Suiza. (Cortesía)

Sí, posiblemente el proyecto suene muy técnico y avanzado, pero lo más importante es que la iniciativa en la que participó este futuro ingeniero permite entender potenciales formas para mejorar la eficiencia de estos servidores y reducir el consumo de energía.

Por eso, le preguntamos a Leandro si de su conocimiento adquirido en este proyecto se podría sacar algún provecho o aplicarlo en alguna iniciativa para beneficio de nuestro país.

“Sí, muchas cosas que se hacen allá en ingeniería también se hacen aquí, incluyendo lo que aprendí. La diferencia es la cantidad de recursos para la tecnología”, respondió.

También le consultamos si esperaba quedar en esa lista final de cuatro ganadores o si el galardón internacional lo sorprendió.

“El premio que recibí es para estudiantes que pertenecen a la colaboración LHCb del CERN que decidieron presentar su proyecto, no para todos los participantes del programa en general, por lo que sabía que existía la posibilidad. Sin embargo, sí me sorprendió, ya que había gente con trabajos muy interesantes y no quería tener mucha ilusión”.

Según el universitario, el resultado final refleja la motivación, el esfuerzo y empeño que puso en el programa.

“La experiencia fue muy enriquecedora, porque pude aprender bastante, trabajar día a día junto con uno de los grupos del experimento LHCb y conocer y compartir con estudiantes de todo el mundo”, contó este amante de las series, los videojuegos y el voleibol.

Este es el documento que acredita el premio que recibió el joven tico. (Cortesía)

“Yo creo que la clave estaba en dar una buena presentación y en que se notara mi motivación para trabajar y participar. A futuro me visualizo como alguien que contribuya al desarrollo de tecnología. Si me voy del país me gustaría eventualmente volver”, recalcó.

Leandro no dudó en recomendar a otros estudiantes a concursar por la beca. “Sí, totalmente, con NIC Costa Rica, que es la que gestiona e impulsa la beca para Costa Rica”, explicó.

El joven moraviano participó en uno de los cuatro experimentos principales del Gran Colisionador de Hadrones del CERN. (Cortesía)

Los jóvenes que crean tener las cualidades para seguir los pasos de Matías y concursar por esa pasantía de dos meses en Europa deben estar muy pendientes, ya que la próxima convocatoria a la beca se realizará en diciembre próximo.

La Beca NIC Costa Rica – CERN fue otorgada por primera vez en el 2017 y se destina a estudiantes avanzados de las carreras de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas. Para más información se puede acceder a la página web www.nic.cr.