Diputada mandó al presidente Rodrigo Chaves a buscar crema de rosas

La diputada liberacionista Dinorah Barquero le mandó un mensaje bien picante al presidente de la República, Rodrigo Chaves, luego de las declaraciones que él dio sobre la manifestación que organizaron los agricultores este miércoles.

El mandatario le bajó el piso a la marcha, dijo que había ido poca gente, cuando en realidad fueron cientos de manifestantes los que asistieron y también dijo que personas como el rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez, que nunca han sembrado nada, se apuntaron a la actividad sin tener vela en el entierro.

La diputada Dinorah Barquero mandó un mensaje fuerte y contundente al presidente Chaves. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

La legisladora usó el tiempo que le correspondía este jueves en el Plenario Legislativo para hacer control político de forma fuerte y tajante sobre la actitud de Chaves y hasta dijo que parecía “candil afuera y oscuridad en la casa”, haciendo referencia a que andaba en una gira por Europa en la que habló orgulloso de la democracia costarricense, pero apenas llegó al país le bajó el piso a la manifestación y peticiones de los agricultores.

“En lugar de catalogar la marcha como un chop suey hubiera cogido un poquito de tiempo y hubiera venido a topar la marcha, porque si vinieron aquí a la Asamblea Legislativa es porque sintieron que habían representantes a quienes habían elegido y que podían entenderlos y allá, en las alturas de Zapote, no tienen quién los reciba, no tienen quién los entienda, no tienen quién les dé la cara... usted dijo que se iba a comer la bronca, señor presidente, ¡pues cómasela! Usted alardeó de que tenía las soluciones, entonces vega y atienda a los campesinos.

Dinorah Barquero le mandó un fuerte mensaje al presidente Rodrigo Chaves

“El pueblo no quiere ver más a un sembrado de odio y de veneno en cada intervención suya, el pueblo quiere un hombre que lo entienda, el agricultor quiere un hombre que camine con él. La salud y la seguridad de este país necesitan que usted se arrolle las mangas y se coma la bronca.

“Si lo de ayer fue un chop suey y a usted le picó, le ardió y tenía chile, vaya a la Caja (CCSS) porque ahí hay crema de rosas, todavía la Caja en este país funciona, vaya a la Caja, recoja unos tubitos de crema de rosas y se quita la enchilazón que le dejaron los campesinos”, finalizó la diputada.