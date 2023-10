Diputados escucharon peticiones del director del OIJ y cambiaron las leyes

Randall Zúñiga, director del OIJ, pidió este jueves que se aprobaran los proyectos de ley. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Este jueves fue un día importante para la seguridad del país, ya que se aprobaron dos proyectos de ley importantes.

Los diputados aprobaron en segundo debate dos iniciativas que el director del OIJ, Randall Zúñiga, les pidió.

El primer proyecto es el 22.651 que pretende que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pueda agilizar el tiempo que se tarda en hacer los levantamientos de cadáveres y así los agentes estén disponibles más rápido.

El segundo es el proyecto 22.588, que tiene como fin que las placas de los vehículos del OIJ no aparezcan en el registro público para que los delincuentes no tengan cómo verificar si un carro es o no de la Policía Judicial.

Zúñiga hizo énfasis este mismo jueves en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso en que las dos iniciativas eran necesarias.

Una de las leyes pretende dar seguridad a los agentes juduciales. Foto: Corte Suprema de Justicia.

Como parte de los argumentos, Zúñiga reveló que es muy probable que alguien habría consultado la placa del carro en el que estaba el oficial del OIJ, quien murió baleado el 4 de octubre anterior.

“Creemos que podría haber sido la muerte del compañero porque consultaron la placa del carro donde estaba parqueado y vieron que, evidentemente, era del Poder Judicial OIJ”, manifestó el jerarca.

El oficial fallecido estaba haciendo labores de vigilancia en Curridabat con un compañero. En el ataque el otro agente resultó herido.