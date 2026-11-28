Cada diciembre, cuando el aguinaldo llega a las cuentas bancarias, muchas familias costarricenses respiran un poquito más tranquilas.

Unas aprovechan para comprar los regalos de Navidad, otras pagan deudas y algunas guardan una parte para comenzar el año sin tantas preocupaciones.

Pero ese salario adicional no apareció de la noche a la mañana ni fue un regalo de los patronos. Para que llegara a convertirse en un derecho de los trabajadores costarricenses tuvo que pasar por una historia de propuestas, discusiones políticas, leyes, luchas laborales y una huelga de 27 días.

El historiador Vladimir de la Cruz explica que detrás de aquella conquista estaba el reconocimiento de un pago que, según la explicación histórica que ha estudiado, no se reconocía de manera independiente a lo largo del año.

La historia del aguinaldo incluye un presidente que lo vetó para la empresa privada y un grupo de trabajadores bananeros que tuvieron que defender el derecho a recibirlo. (Hecha con IA/Infografía)

“Nosotros tenemos 365 días al año que se dividen en 12 meses de cuatro semanas, considerados para los efectos de los pagos salariales. Pero en términos semanales hay 52 semanas. El año tiene 52 semanas.

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“Entonces la gestión y la lucha que se dio por el aguinaldo fue para reconocer ese mes de cuatro semanas que quedaba suelto ahí entrelazado en todo el año y que no se reconocía como pago. Por eso es que se llama también treceavo mes”, explicó.

De la Cruz insiste en que fue un proceso. “La conquista no se hizo para todos los trabajadores desde el primer momento, sino que fue avanzando mediante leyes que fueron incorporando a distintos sectores”, aseguró.

Monge conocía las luchas de los trabajadores

Aunque los primeros pasos legales se dieron para el sector público, una de las batallas más importantes fue conseguir que el aguinaldo también llegara a los trabajadores de la empresa privada.

Vladimir de la Cruz recuerda cómo nació la lucha por el aguinaldo y el papel que tuvieron figuras como Luis Alberto Monge y Manuel Mora en aquella conquista laboral. (Cortesía/Cortesía)

En ese proceso tuvo un papel central el entonces diputado Luis Alberto Monge Álvarez, quien había sido dirigente sindical y conocía de cerca las preocupaciones de los trabajadores. Monge llegó a ser presidente del país entre 1982 y 1986.

De la Cruz recuerda que la iniciativa se abrió camino durante el gobierno de Mario Echandi Jiménez, en medio de una discusión que no estuvo libre de oposición.

“Luis Alberto había sido dirigente sindical, entonces traía en sus venas esas inquietudes sociales y salariales. Y así se aprobó la ley del aguinaldo. Cuando el Congreso la aprobó, Mario Echandi la vetó y la rechazó”, contó el historiador.

El veto presidencial no acabó con el proyecto. La Asamblea Legislativa volvió a aprobarlo mediante el mecanismo conocido como resello, con el que los diputados pueden mantener una ley pese al rechazo del presidente.

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El propio De la Cruz explica cómo funcionaba ese procedimiento: “Cuando se produce un veto presidencial, se devuelve a la Asamblea Legislativa la ley y la Asamblea Legislativa, si la aprueba de nuevo, se la impone al presidente de la República y la manda a publicar sin la firma del presidente, en lo que se llama el resello”.

Así, pese al rechazo inicial de Echandi, el proyecto pudo convertirse en ley. De la Cruz hace una aclaración interesante: aunque el mandatario la había vetado, la legislación queda asociada también a su administración porque fue durante ese gobierno que se aprobó y se concretó el proceso legislativo.

“Obviamente, no fue inicialmente para todo el mundo, fue poco a poco y se fue escalando hasta que se generalizó el pago de todos los trabajadores”, recordó.

Durante el segundo gobierno de José Figueres Ferrer, en diciembre de 1954, se aprobó la Ley 1835, que reconoció el pago de un salario adicional en diciembre para determinados funcionarios públicos. Fue el primer paso legal en la historia del aguinaldo costarricense.

La Compañía Bananera se opuso

La discusión no se quedó en los pasillos de la Asamblea Legislativa. La compañía bananera United Fruit Company, conocida popularmente como la Yunai, también se opuso al pago del aguinaldo a sus trabajadores.

El conflicto provocó movimientos de protesta y una huelga entre los trabajadores bananeros. Para De la Cruz, en aquella negociación tuvo importancia la intervención de Manuel Mora Valverde.

El historiador recuerda que en aquellos años se estaba produciendo una apertura política después de la Guerra Civil de 1948. Mora, dirigente de Vanguardia Popular, comenzaba a tener nuevamente espacios de participación pública.

Así cubría La Nación la huelga bananera que terminó en la confirmación del aguinaldo para la empresa privada. (La Nación/La Nación)

“Manuel Mora y Mario Echandi eran amigos y habían sido compañeros de la Escuela de Derecho. Entonces eso contribuía al diálogo y, por otro lado, el gobierno de Echandi se había opuesto a la integración económica centroamericana, de la cual el Partido Comunista también estaba en contra. Eso hacía que Manuel Mora se acercara y Echandi aceptara ese acercamiento político”, relató.

La intervención de Mora permitió buscar una solución para el pago a los trabajadores bananeros. Según la reconstrucción histórica que acompaña este proceso, el Estado asumió ese primer pago de aguinaldo para los trabajadores de la Yunai y después tramitó el cobro correspondiente a la compañía.

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Aquella oposición empresarial y las protestas de los trabajadores mostraron que aprobar una ley no significaba que su cumplimiento estuviera garantizado. También había que exigir que se respetara.

El entonces diputado Luis Alberto Monge fue uno de los principales impulsores de la ley que llevó el aguinaldo a los trabajadores del sector privado en 1959. Su experiencia como dirigente sindical marcó su defensa de aquella iniciativa.

Las leyes que fueron ampliando el derecho

El doctor en derecho laboral Eric Briones ayuda a entender cómo aquella lucha se fue convirtiendo en un derecho reconocido por la legislación costarricense.

Briones comienza por aclarar un dato que puede sorprender a muchos: “A diferencia de lo que muchas personas creerán, el instituto del aguinaldo no se encuentra regulado dentro del Código de Trabajo (CT), ni en la Constitución Política”, señala el especialista.

El Código de Trabajo es de 1943 y la Constitución Política de 1949. Las leyes que reconocieron el aguinaldo llegaron después.

La primera fue la Ley 1.835, aprobada en diciembre de 1954, durante el gobierno de José Figueres Ferrer. Esta reconoció un sueldo adicional en diciembre para determinados funcionarios públicos, entre ellos trabajadores de los tres poderes de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones, así como personas pagadas mediante jornales o planillas.

Jorge Conejo Peñaranda, conocido como "Pingüino", e Isaías Marchena Moraga, apodado "El Cabo", estuvieron entre los dirigentes que participaron en la organización de los trabajadores bananeros. (Sitio web/Mi Costa Rica de Antaño)

La normativa estableció que el pago se calculara con el promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios recibidos entre el 1.° de noviembre del año anterior y el 31 de octubre del año correspondiente. Si la persona había trabajado menos tiempo, recibía el monto proporcional.

En 1955 llegó la segunda ley, la número 1.981, dirigida a trabajadores de instituciones autónomas y semiautónomas del Estado y de las municipalidades. También estableció el pago de un salario adicional en diciembre.

El tercer paso fue la Ley 2.412, aprobada en 1959, que reconoció el aguinaldo para los trabajadores del sector privado. Esta estableció que los patronos particulares debían entregar un beneficio anual equivalente a un mes de salario, calculado con base en los ingresos ordinarios y extraordinarios recibidos durante los 12 meses anteriores al 1.° de diciembre.

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El pago debía hacerse durante los primeros 20 días de diciembre. Sin embargo, su aplicación fue progresiva: comenzó en 1959 con un 25% del salario mensual y aumentó al 50% al año siguiente.

El presidente Mario Echandi vetó inicialmente la ley del aguinaldo para el sector privado, pero la Asamblea Legislativa volvió a aprobarla mediante un resello durante su administración. (Municipalidad de Heredia/Cortesía)

Fue mediante el decreto 20236-TSS de 1991 que se estableció el pago completo de un mes de salario para todos los trabajadores del sector privado, sin distinción de actividad.

Briones también explica: “el derecho se extendió con el tiempo a las personas pensionadas y jubiladas. Aunque no aparece expresamente en la Constitución, la jurisprudencia de la Sala Segunda y de la Sala Constitucional lo ha relacionado con la dignidad humana y lo reconoce como un derecho irrenunciable.

“En palabras sencillas, esto significa que el patrono no puede decidir si lo paga o no, ni el trabajador puede renunciar a recibirlo”.

Vladimir recuerda aquel primer aguinaldo

De la Cruz no habla de aquellos años únicamente desde los libros de historia. En 1958 tenía 12 años y vivió parte de aquel ambiente político y social.

Cuando se le preguntó si recordaba cómo fue recibir el primer aguinaldo en su familia, hizo una pausa para explicar que no podía asegurar si hubo una celebración especial, pero sí conserva el recuerdo de aquel primer pago.

Cuando hacemos hermosas cuentas con nuestro aguinaldito no podemos olvidar que fue una lucha grande para poderlo tener. (Chatgpt/Chatgpt)

“Yo sí recuerdo el primer aguinaldo en mi casa, lo recuerdo con certeza, tiene que haber habido una alegría extraordinaria que hubiera llegado un salario más en diciembre”, contó.

Y esa frase ayuda a entender por qué el aguinaldo significa tanto para tantas familias. No es solamente un monto que se recibe al final del año: representa un alivio para el bolsillo y una oportunidad para enfrentar gastos que muchas veces se acumulan en diciembre.

El dirigente Manuel Mora tuvo un papel importante en la búsqueda de una solución para que los trabajadores bananeros recibieran el aguinaldo, mediante un acercamiento con el gobierno de Mario Echandi. (Retocada con IA/Archivo)

El historiador vuelve al punto que, para él, resume el significado de aquella conquista: “El aguinaldo es un reconocimiento, es el triunfo, un reconocimiento al derecho laboral de pago de cuatro semanas que no se pagaban en el año”.

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Más de seis décadas después de aquellas primeras leyes, el aguinaldo es parte de la vida de los trabajadores costarricenses. Su llegada cada diciembre ya es un hábito, pero detrás de ese depósito hay una historia que comenzó con personas que tuvieron que organizarse, discutir y luchar para que ese salario adicional fuera reconocido.