El Monstruo del Saprissa tiene su propia curul en la Asamblea Legislativa

El Monstruo del Saprissa se coló en la Asamblea Legislativa y se apoderó de una oficina y hasta de una curul.

El particular personaje se convirtió en los últimos días en todo un centro de atracción del Plenario Legislativo porque los diputados morados se acercan a darle porras y los manudos no pueden evitar recordarle que le darán guerra, porque quieren quedarse con el campeonato.

El monstruo tiene una curul en la Asamblea Legislativa (Rocío Sandí )

La popular mascota llegó al Congreso de la mano del legislador Jorge Rojas, del Partido Progreso Social Democrático, quien lo lleva a todo lado, porque representa mucho para él.

“Ese Monstruo fue un regalito en la escuela Juan Chaves de Ciudad Quesada, San Carlos, cuando yo era director. Siempre he promovido el deporte donde he estado y la gente siempre me ha conocido como futbolero y bien morado, en una actividad llegó un niño y me regaló el monstrito, anda conmigo desde hace unos 15 años.

“Siempre lo tengo en la oficina, igual que otros signos del equipo, entre ellos una bufanda. Esto de ser morado es algo que está conmigo desde muy pequeño, mi mamá se llamaba Hilda López y era muy saprissista, así que no podía faltar en la casa ni el rosario ni los partidos de Saprissa”, contó el diputado.

El legislador contó que esta semana decidió sacar el peluche del despacho y llevárselo para la curul debido a que, por las sesiones extraordinarias que se están dando en el Congreso, pasa ahí la mayor parte del día, así que quiere sentir las buenas vibras de su equipo.

La popular mascota es toda una sensación en el Plenario Legislativo. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí )

“Siempre hay que tener vibras positivas en lo que se viene, ya estamos en la etapa final, sabemos que es duro porque la Liga Deportiva Alajuelense es un gran equipo y tiene un excelente entrenador y tienen una deuda con su afición de darle una copa más, por lo que se nota que están luchando por ganar el campeonato”.

Muy expresivo

Rojas dice que aunque se toma muy enserio su trabajo como padre de la patria, también le gusta tener cerca signos que le recuerden su gustos y particularidades, porque son parte importante de su vida.

“A pesar de que nosotros tenemos una función legislativa, un deber, una responsabilidad y obviamente tenemos protocolos que son muy serios, según la investidura, también está ese tinte humano que no podemos ignorar, cada uno tiene particularidades, desde la profesión, los gustos que tenemos y en este caso también el deporte, forman parte de lo que es vida de nosotros los diputados.

“En mi caso me gusta ser expresivo, no tengo nada que esconder, entonces los signos externos del Deportivo Saprissa aparecen por ahí”, manifestó.

Jorge Rojas recibió el monstruo como un regalo hace 15 años y desde entonces siempre lo acompaña. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí )

El diputado oficialista se siente positivo porque su corazón le dice que su equipo será campeón. Asegura que pese a que Saprissa perdió la final de la semana pasada y llega al partido en la Cueva cuesta arriba porque el cuadro manudo lleva un gol a favor, la presión más grande la tiene la Liga, por el tiempo que tiene sin ganar una copa.

“Vamos a ver cómo nos va en el ‘segundo debate’ de este domingo, veremos qué resulta, quién aprueba. De mi parte yo les deseo lo mejor a los dos, que gane el mejor, obviamente le vamos a aplicar una moción 137 a Liga Deportiva Alajuelense, una moción de orden para que esté quedito, porque el Deportivo Saprissa es el mejor equipo de este país, de acuerdo a mi percepción y a la trayectoria que tiene”, se mandó el dipu.

Rojas dice que la competencia es bonita cuando se toma de forma sana.

“Estos partidos, si se viven como debe de ser, ayudan a que las personas se diviertan, se salgan del estrés diario y eso eso bueno, siempre y cuando no se cruce la línea que lleva al irrespeto o a la violencia”.

El diputado había pronosticado que el jueves anterior Saprissa se iba a llevar un triunfo de 1 por 0, pero al final el pronóstico resultó al revés.

El legislador espera que su equipo quede campeón este domingo. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí )

También dijo que cree que el domingo Saprissa ganará un 1 a 0, ya con eso le alcanza para empatar la serie y se pueden ir a tiempos extra y pelear ahí el campeonato.

Para él los jugadores morados que podrían hacer goles son Mariano Torres y Orlando Sinclair.

Del resultado de ese encuentro dependerá si el Monstruo --de peluche-- brillará con un nuevo campeonato en la curul durante las sesiones del Plenario Legislativo o si buscará un recinto más privado, como el despacho de don Jorge, para recuperarse del golpe de perder la copa contra su archirrival: el León.