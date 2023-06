El papá más joven de los diputados nos cuenta cómo es criar a tres hijos a sus 34 años

Cada tercer domingo del mes de junio se celebra el Día del Padre en nuestro país y para festejarlo queremos contarles la historia de un joven diputado, quien es papá de dos hijas (Isabel y Sofía) y un hijo (Sebastián).

Isabel y Sofía son las dos hijas mayores del diputado. (Cortesía)

La Teja conversó con Jonathan Acuña Soto, de 34 años, legislador en la Asamblea Legislativa por el partido Frente Amplio, quien nos reveló detalles muy personales referente a su paternidad.

El diputado reconoce que la idea o el sueño de ser padre existió en él desde que era más carajillo y que cuando llegó su primera bebé existieron muchos temores.

“Desde joven sí, tenía en mi cabeza que sí me gustaría ser papá. En el año 2013 yo me casé con mi actual esposa (Tatiana Martínez), con quien ya había tenido una relación larga, en la cual habíamos conversado sobre ser padres desde que estábamos de novios y un año después de casarnos, o sea en 2014, pues nace nuestra primera hija, Isabel, el 14 de septiembre″, recuerda.

Isabel y yo somos amantes de los videojuegos, compartimos tiempo y nos gustan mucho los juegos que cuentan historias como la saga de Zelda”. — Jonathan Acuña, diputado

En ese año, Acuña se convertía en padre por primera vez cuando apenas tenía entre 24 y 25 años de edad y, aunque lo había soñado y conversado con su esposa, tuvo sus temores.

“Inicialmente tuve mucha incertidumbre, para empezar porque uno duda si va a poder llevar bien esa tarea de ser papá, también porque en ese momento mi esposa se quedó sin empleo, ella es abogada y yo tenía empleos bien precarios, daba clases en universidades privadas, trabajando por servicios profesionales, intentaba rasguñar de donde se podía”, recuerda Jonathan.

Las pequeñitas están muy orgullosas de su papá. (Cortesía)

El diputado recuerda que tras el nacimiento de su pequeña Isabel, ese temor fue disminuyendo.

“Con el tiempo uno también se da cuenta que todo ese temor que se tiene, de cómo asumir la tarea, es natural que ocurra, porque nadie nace aprendido y en el camino uno termina comprendiendo cómo llevar adelante esa tarea que exige un equilibrio entre ejercer la labor de orientar y también el cariño que requiere esa nueva persona que está que está creciendo”, agrega.

De igual manera, Acuña manifestó que ser padre o madre por primera vez es más difícil debido a que es un cambio total en la vida de las personas, es aprender a cuidar a otro ser humano y eso ayuda para no sentir ese mismo temor por los siguientes hijos.

“Cuando nace mi segunda hija, el temor que sentía con relación a Isabel disminuyó, ya con Sofi, que es la del medio, recuerdo enfrentarlo ya con más naturalidad por así decirlo así. Sofi es una bebé de pandemia, está por cumplir dos años, y fue algo que ya habíamos conversado con mi esposa y en esto soy muy muy consciente que la decisión central es de mi esposa, es su cuerpo, ella quien decide y quien define”, señaló.

Jonathan Acuña desde chiquillo supo que quería ser papá. (Wilmer Madrigal Amador )

Actualmente Isabel tiene 8 años y Sofi tiene 2 años, y tienen menos de un mes de ser padres por tercera ocasión, esta vez de un maravilloso niño llamado Sebas.

Por motivos de seguridad, el diputado solicitó que el rostro de sus hijas no fueran visibles al igual que su último bebé.

¿Cuántos hijos quiere el dipu?

Acuña nos contó que nunca pensó cuántos hijos iba a tener y que solo tenía la idea de ser papá.

“Yo sabía que yo quería tener hijos, pero no estaba muy seguro si sería uno o dos y realmente las cosas fueron dándose, eso sí, después de Sebas ya lo conversamos y ya no pensamos tener más hijos e hijas, esto también por un asunto de la complejidad, tanto económica y hasta la logística que implican las labores que están asociadas al cuidado de las chiquillas, ya no van a ser más que tres, yo creo que ya cumplimos la cuota”, señaló.

El diputado asegura que la figura paterna que admira es a su papá por todo lo que le ha enseñado y por cómo ha sido con su familia.

“Dichosamente yo tengo a mi padre vivo y tenemos una relación muy cercana, a mi papá y a mi mamá les debo lo bueno que hay en mí y de mi papá hay una ética de trabajo que no se dobla. Mi papá es albañil, ha sido agricultor, ha sido taxista, es sin duda una persona trabajadora”.

Isabel es una artista desde pequeña, ¡vean qué clase de dibujo! (Wilmer Madrigal Amador )

Asimismo, señaló que él trabajó en el campo de muy pequeño con su papá vendiendo los productos del campo en la feria del agricultor de San Rafael de Heredia y que también le enseñó algo de albañilería, aunque nunca fue muy diestro, pero actualmente puede hasta pegar cerámica.

¿Se considera alcahueta el diputado?

“Sí, yo soy el alcahueta de la casa, mis hijas tienen una categorización donde yo digamos estoy en el primer lugar de alcahuetería y lo comparto con los abuelos, creo que luchamos por ser los más alcahuetas, me hace gracia el hecho de que es muy notorio, digamos, a mí me buscan como sabiendo que yo voy a hacer más manos sueltas y flexible, obviamente eso no implica que de que hay que poner límites”, respondió con sinceridad el diputado que sin duda tendrá un Día del Padre muy lindo.